JxCat manté el «no» a Sánchez després d'una nova reunió amb el PSOE

Junts per Catalunya es manté en el 'no' a la investidura de Pedro Sánchez després d'una reunió "cordial" d'una hora al Congrés dels Diputats en el marc dels contactes dels socialistes espanyols amb totes les formacions. Així ho han apuntat fonts de JxCat després de la trobada a la que han assistit la portaveu del partit al Congrés, Laura Borràs, la diputada Míriam Nogueras, la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, i el secretari general del Grup Socialista a la cambra baixa, Rafael Simancas.És la segona reunió entre les dues formacions en les últimes setmanes, i segons fonts de Junts per Catalunya les dues parts han quedat en "seguir parlant". El Tribunal Suprem investigarà Laura Borràs pels suposats contractes irregulars que es van fer mentre ella era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) , entre 2013 i 2017. La sala d'admissió de l'alt tribunal ha admès l'exposició raonada que va enviar el jutjat d'instrucció 9 de Barcelona, que portava el cas en un principi, i accepta així la petició de la Fiscalia, que havia demanat que investigués el cas.El Suprem constata que "existeixen indicis en l'execució de fets que podrien ser constitutius de delicte", en concret els de prevaricació, frau a l'administració, malversació de fons públics i falsedat documental. En aquest sentit, també vol incloure en la seva investigació la persona beneficiaria dels contractes investigats, Isaías Herrero, ja que considera que la causa és de difícil divisió. El jutjat d'instrucció es va adreçar al Suprem perquè Borràs és ara aforada.

