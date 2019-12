Enric Hernández assumeix la direcció dels informatius de TVE en ple col·lapse intern

Enric Hernández serà el cap d'Informatius de televisió espanyola (TVE) a partir de l'1 de gener del 2020. L'exdirector d'El Periódico ja va assumir un càrrec superior -el de responsable d'Informació i Actualitat de RTVE - aquest setembre, però després de la inesperada renúncia d'Almudena Ariza s'ha vist obligat a haver de compatibilitzar els dos càrrecs. Hernández vol evitar així que la cadira del cap d'Informatius quedi buida amb l'entrada del nou any, un fet que incidiria greument en la crisi interna a la corporació pública espanyola, més profunda i col·lapsada cada setmana que passa.Tal com va explicar aquest dilluns Ariza -proposada pel mateix Enric Hernàndez-, va prendre la decisió de rebutjar el càrrec de cap d'Informatius en considerar que la seva candidatura no havia rebut un suport "suficient" per part de la resta de la redacció, malgrat que els seus companys l'havien avalat amb un 61% de vots favorables. La candidatura que sí que van rebutjar obertament els treballadors de RTVE -malgrat que les consultes no són, en cap cas, vinculants- va ser la de l'exdirector d'Hernàndez, que va rebre l'oposició del 65%.Segons ha anunciat RTVE, l'exdirector d'El Periódico assumeix el timó de la redacció d'informatius de forma "temporal" amb l'objectiu de trobar en els propers mesos el "perfil més idoni" per ocupar definitivament el càrrec. L'actual cap d'Informatius, Begoña Alegría, plegarà per voluntat pròpia aquest 31 de desembre.

