La defensa de Junqueras confia que la decisió del TJUE «destrueixi» la condemna del Suprem

L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, confia que la decisió de dijous del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat del líder d'ERC "destrueixi" la condemna del Tribunal Suprem. En una atenció als mitjans aquesta tarda a la seu dels republicans, Van den Eynde ha explicat que hi ha "una possibilitat" que la interpretació que faci el tribunal de Luxemburg sobre el concepte d'immunitat "obligui a l'alliberament dels presos i a la nul·litat de la sentència". "El TJUE pot dir que la immunitat té un contingut que és incompatible amb la condemna, i llavors serà via recursos i impugnacions que haurem de fer valdre aquesta opinió", ha dit l'advocat.De tota manera, Van den Eynde també ha apuntat que la decisió de Luxemburg pot ser de mig termini, que serveixi per "reforçar" els futurs arguments que la defensa presentarà al Tribunal Europeu de Drets Humans. Tot i així, l'advocat no ha volgut concretar encara si anirà a Estrasbrug, tot i que tampoc ho ha descartat.Juntament amb la decisió del dijous de Luxemburg, l'advocat també ha valorat el vot particular d'aquest dimarts de tres magistrats del Tribunal Constitucional (TC). Van den Eynde ha explicat que aquests vots donen la raó a les tesis de la defensa de Junqueras. "Tres magistrats diuen que no hi ha cap motivació en les resolucions del Tribunal Suprem per sacrificar drets i garanties de Junqueras", ha explicat.

