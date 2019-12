La represa del contacte entre Torra i Sánchez no dissipa les discrepàncies

Quinze minuts de trucada, dues versions i una reunió condicionada a la investidura, sense oblidar el calendari judicial que pot portar inhabilitar Quim Torra. Aquest és el resum numèric del contacte telefònic que han tingut aquest dimarts entre les 9.19 i les 9.34 del matí el president i Pedro Sánchez. Els dos dirigents, que feia mesos que no parlaven, han constatat les discrepàncies de fons entre la Generalitat i la Moncloa i s'han emplaçat a trobar-se de nou -no ho fan en persona des de fa un any, per la cimera de Pedralbes- sempre i quan Sánchez sigui escollit president del govern espanyol al Congrés dels Diputats. El diàleg institucional segueix enrocat en qüestions formals que se solapen amb la distància política existent entre Barcelona i Madrid.Segons la versió difosa per l'oficina de Torra, el líder del PSOE -que aspira a ser investit abans que acabi l'any, malgrat que la negociació amb ERC no està ni molt menys desencallada- ha reconegut la categoria política del conflicte entre Catalunya i l'Estat. Mentre que el president de la Generalitat ha posat damunt la taula la necessitat de solucionar el pols a través de l'autodeterminació, la llibertat dels presos i la fi de la repressió , Sánchez ha assegurat que Espanya és un "estat social, democràtic i de dret", i ha apostat per "reduir la tensió territorial i reprendre el diàleg".De fet, segons el president espanyol en funcions, aquesta ha de ser la "legislatura del diàleg". La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ho ha celebrat, però ha demanat que aquesta prospecció entre institucions disposi de "garanties". El cert, però, és que ni tan sols la reunió entre els dos dirigents està garantida, perquè en el calendari hi ha la imminent sentència contra Torra del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la pancarta del llaç groc. Malgrat que una hipotètica inhabilitació no serà ferma fins que ho determini el Tribunal Suprem -el recorregut es pot allargar fins a l'estiu-, Sánchez podria agafar-se a aquest argument per no rebre el president a la Moncloa.Que la trucada no ha servit per llimar totes les asprors ho testimonia el tuit que ha fet Torra a les 13.58, després que Sánchez publicités que proposarà una conferència de presidents autonòmics cada any amb cites bilaterals incloses. "Primera notícia. En la conversa que hem tingut no m'ha comunicat res d'això que han explicat minuts després. Potser és perquè ja no em considera un president autonòmic. Tot en ordre", ha assegurat el president de la Generalitat, citant un tuit del líder del PSOE. Per ara, la Generalitat no preveu que Torra assisteixi a una conferència de líders autonòmics.En l'última que hi va haver, convocada per Mariano Rajoy, tampoc hi va ser Carles Puigdemont. En la primera legislatura de l'exlíder del PP a la Moncloa, marcada per les retallades pressupostàries, Artur Mas es va enfrontar amb Soraya Sáenz de Santamaría pel repartiment del dèficit autonòmic. Era just a l'inici del procés, la tardor del 2012, i el conflicte amb l'Estat començava a pujar de to, també en matèria econòmica. La conferència és una manera que té Sánchez de mantenir contacte amb Catalunya, però sense garantir la bilateralitat que demana la Generalitat des de fa mesos.Torra ha traslladat el contingut de la trucada al consell executiu, pendent aquests dies de com es troba la investidura a Madrid. Formalment, el Govern marca distàncies amb les negociacions que ERC manté amb el PSOE, però no és una qüestió aliena als membres del gabinet, tampoc per al president, que exigeix als republicans que mantinguin l'autodeterminació i l'amnistia damunt la taula. "Són els partits els qui negocien", respon Budó, portaveu del Govern, cada vegada que és interpel·lada sobre aquesta qüestió. Formalment, l'executiu assegura que la cimera de Pedralbes de l'any passat és un bon "punt de partida" , i hi ha elements per pensar que s'hi tornarà.Divendres, per exemple, no va passar desapercebut que Sánchez emmarqués el diàleg amb Torra dins la "seguretat jurídica" - un terme que es va fer servir a Pedralbes - i no dins la Constitució, i en la trucada d'aquest dimarts -sempre segons la versió de la Generalitat- el líder del PSOE ha reconegut la "naturalesa política" del conflicte. El comunicat de la Moncloa parlava de "crisi política", un binomi que ha anat substituint paulatinament la "crisi de convivència" que els socialistes denunciaven en campanya. Una campanya que Torra li ha retret a Sánchez per la duresa contra l'independentisme, amb qui -paradoxalment- ara es troba negociant la investidura com a única sortida.[noticia]192930[noticia]Si és així és per la manca d'entesa amb el PP i Ciutadans, que li reclamen que abandoni el pacte signat dos dies després de les eleccions amb Pablo Iglesias . Sectors de l'independentisme consideren que l'entrada d'Unides Podem al consell de ministres és una finestar d'oportunitat per resoldre el "conflicte polític", però de moment el diàleg se centra en estructurar el diàleg. I aquest és el pòsit que deixen quinze minuts d'una trucada precedida pel veto institucional de la Moncloa al president de la Generalitat.

