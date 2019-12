Twitter, amb caigudes a nivell mundial

Caigudes generalitzades de Twitter a nivell mundial. Usuaris de la xarxa social estan experimentant aquest dimarts a la tarda dificultats per accedir-hi arreu del planeta, i molt especialment a algunes de les regions més desenvolupades i amb més tràfic de dades del planeta: la costa est dels EUA, Europa occidental -incloent-hi Catalunya- i el Japó, segons recull la pàgina especialitzada Downdetector.Les incidències a la xarxa de microblogging s'han disparat poc abans de les quatre de la tarda, quan milers d'usuaris han afirmat estar patint dificultats per accedir-hi, o que, directament,, no podien fer-ho.A Europa, les dues zones més afectades passades les quatre de la tarda eren el triangle que formen Londres, París i l'eix del Rhin, en primer lloc, Catalunya i i les àrees metropolitanes extenses de Madrid i berlín.

