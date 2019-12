El «Planta Baixa» de Ricard Ustrell conquereix el migdia en només tres mesos

Bones notícies per a TV3: la gran aposta d'aquesta temporada comença a donar els seus fruits. El programa Planta Baixa, que s'emet des de poc abans de les 12 del migdia fins al TN Comarques, tanca el seu primer trimestre com a líder d'audiència. L'espai dirigit i conduit per Ricard Ustrell ha conquerit els migdies en només tres mesos i ha aconseguit fer créixer l'audiència que la cadena pública registrava tot just fa un any en una de les franges més complicades del dia.TV3 hi ha invertit molts recursos i, per ara, el programa està complint amb les expectatives. El balanç és positiu: la televisió pública ha passat de ser la tercera més vista -amb la competència ferotge d'Al Rojo Vivo d'Antonio García Ferreras- a ser-ne la primera. El creixement és, segons informa la mateixa cadena , de 84.000 espectadors i 9 punts de quota de pantalla.De mitjana, des de l'inici de la temporada, Planta Baixa acumula gairebé 140.000 persones davant de la pantalla cada dia -de dilluns a dijous el pilota Ustrell i els divendres, Xavi Rossinyol- i un share del 15,9%.

