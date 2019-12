El PSOE veu «factible» una investidura abans de final d'any

El PSOE considera que les negociacions amb ERC i la resta de formacions que poden fer possible la investidura de Pedro Sánchez (PNB, Mas País, CC, PRC, BNG i Teruel Existe) van "raonablement bé", i veu "factible" que el Congrés elegeixi Sánchez abans del 31 de desembre, tot i que apunta també que aquesta data no s'ha de convertir en un clixé. Així ho assenyalen fonts de la negociació en el marc dels contactes que els socialistes espanyols mantenen aquest dimarts al Congrés dels Diputats per acabar de llimar la majoria de 169 vots a favor –i l'abstenció d'ERC i Bildu- que han de fer possible l'inici de la nova legislatura.Totes les mirades estan centrades en ERC, que aquest dissabte celebra el seu congrés. Fonts del PSOE admeten que durant aquesta setmana no hi ha hagut avenços significatius, però ho atribueixen al calendari dels republicans i esperen que l'escenari es clarifiqui diumenge. Les mateixes fonts apunten que el PSOE ja fa dies que intercanvia documents amb la resta de formacions. També amb ERC, amb qui hi ha una interlocució constant.L'optimisme dels socialistes espanyols contrasta amb les reserves d'ERC. Fonts dels republicans asseguren que ara per ara no hi ha acords tancats i que les converses estan, de fet, encallades des de fa dies. Els republicans, a més, veuen bastant difícil que es compleixi el calendari per investir Sánchez abans del 31 de desembre.Els portaveus del PSOE i ERC, Adriana Lastra i Gabriel Rufián, s'han reunit aquest dimarts en el marc de la ronda de contactes dels socialistes espanyols amb la resta de formacions. Ha estat una trobada de 50 minuts que les dues parts han volgut desvincular de les negociacions formals entre els equips. Lastra també s'ha reunit amb Mas País, i Bildu, i fonts dels socialistes espanyols han destacat que Bildu ha desvinculat el sentit del seu vot del que pugui fer ERC. Lastra es reunirà aquesta tarda amb JxCAT i Bildu.Amb aquest escenari, el PSOE mira el calendari dels republicans d'aquesta setmana, que passa per la decisió del Tribunal de Justícia de la UE sobre la immunitat de Junqueras (dijous) i pel Congrés dels republicans (dissabte). Esperen clarificar la situació diumenge. L'escenari que prefereixen passa per fer la primera sessió de la investidura els dues 27 i 28 de desembre i la segona el 30 de desembre. En cas que prosperés la investidura Sánchez aniria a prendre possessió del càrrec el dia 31 a La Zarzuela.Si s'assoleix l'acord, els socialistes admeten que cal pensar en la manera d'escenificar l'acord. Admeten que no serà fàcil encaixar totes les peces.

