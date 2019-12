L'ACA i el Consorci del Besòs Tordera aprecien una millora de la qualitat de l'aigua del riu

El Parc Fluvial del Besòs, tancat. Foto: Diputació de Barcelona

El director de l’ Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Lluís Ridao, i el president del Consorci Besòs Tordera , Josep Monràs, s’han reunit aquest dimarts per avaluar l’evolució del riu Besòs després de l’episodi de contaminació de dimecres passat, arran de l’incendi d’una indústria a Montornès del Vallès. En un comunicat, les dues entitats expliquen que les primeres analítiques que es van fer el mateix dia 11 "van evidenciar altes concentracions de substàncies volàtils presents en dissolvents". Aquests productes, afegeixen, tenen una ràpida evaporació: "Per aquest motiu, a falta de disposar de més resultats, i arran de les diverses inspeccions fetes en el riu Besòs, s’ha apreciat una millora de la qualitat de l’aigua". Arran d’aquesta millora, asseguren, es notificarà a la Diputació de Barcelona la possibilitat d’aixecar la prohibició d’accés al parc fluvial del riu. Aquest mostreig tindrà continuïtat. L’ACA i el Consorci han acordat un pla de mostreig per a les properes setmanes, que inclou mostres d’aigües superficials, subterrànies i costaneres, i que s’estendrà fins el mes d’abril de 2020 per a seguir l’evolució de la qualitat de l’aigua del riu.En total es faran tres campanyes de mostreig, amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i el CSIC-Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua, i que es focalitzaran en quatre punts del riu Besòs, en sis punts d’aigües subterrànies i dos punts al litoral.Aquests mostrejos, tal i com explica el comunicat, buscaran més d’una desena d’indicadors, relacionats tots ells amb els compostos volàtils abocats, la possible presència de compostos perfluorats, la seva afectació en peixos, l’anàlisi dels biomarcadors en sang i escates de la fauna del riu, i la toxicitat ambiental, entre d’altres.Un altre dels acords de la reunió d’aquest matí ha estat la convocatòria, per a aquest divendres, 20 de desembre, a la seu del Consorci Besòs Tordera, d’una segona reunió, ja de caràcter més tècnic, entre totes les administracions implicades per presentar i començar a treballar en totes aquestes línies d’actuació establertes.Durant la trobada també s’han fixat "les línies de treball que cal adoptar per retornar la normalitat a aquest tram del riu al més aviat possible i assegurar la seva qualitat en el futur". Expliquen que la primera d’elles passa per establir com s’ha de gestionar la recuperació de la biodiversitat i, l’altra, per dur a terme un estudi dels canvis o protocols que cal introduir en els sistemes de sanejament per minimitzar en el futur l’impacte d’aquest tipus de sinistres. Precisen que aquestes accions s’emmarquen dins la unitat d’acció que es va acordar divendres a la reunió mantinguda al Consorci del Besòs entre totes les administracions implicades (ajuntaments, Diputació de Barcelona, ACA, Generalitat de Catalunya, Consorci del Besòs i Consorci Besòs Tordera), durant la qual es va analitzar la situació i es va apostar pel treball conjunt.El comunicat també precisa que aquest dimarts han acabat els treballs per la retirada dels tolls d'aigua contaminada que es van detectar a l'empresa afectada per l'incendi, i que podien arribar a riu en cas de pluja.Pel que fa a la declaració d'emergència de dijous, expliquen que els primers treballs es van concentrar en l’anàlisi de l’aigua i dels sediments i en coordinar la retirada de peixos morts, així com en la reintroducció, d’acord amb el cos d’Agents Rurals, dels exemplars rescatats pels tècnics del Consorci Besòs Tordera.

