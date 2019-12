El Consell Nacional de les Dones, al Govern: «Tenim una emergència: abolir el patriarcat»

Quim Torra: "En la lluita no esteu soles. Nosaltres hi som"

El passat 1 de juliol, un Parlament inèdit amb els 135 escons ocupats per dones alçant la mà exigia reformes legals i pressupost per treballar per a una igualtat real. Cinc mesos i mig després, la cambra catalana recull l'encàrrec d'anar més enllà del simbolisme i afronta un ple monogràfic per parlar de mesures. El tret de sortida a la sessió l'ha donat la vicepresidenta del Consell Nacional de les Dones, Montse Pineda, que fixant la mirada en la bancada del Govern, ha deixat anar: "President Torra i consellers, tenim una emergència, que és abolir el patriarcat".La representant d'aquest organisme consultiu, que aplega més de 400 entitats de dones, ha demanat sense pèls a la llengua a tots els diputats de tots els grups parlamentaris que deixin de fer "retòrica" perquè hi ha "massa patiment" com per no anar més enllà de les paraules. "No us ho perdonarem", ha advertit. I mirant directament al vicepresident Pere Aragonès ha reclamat uns pressupostos amb una perspectiva de gènere "real".El feminisme, ha dit, seguirà treballant des del carrer, però ha advertit que l'acció política és la clau de volta per treballar per una igualtat real i per l'eradicació de les violències contra les dones. "De vostès depèn", ha dit assenyalant l'hemicicle. Pineda també ha apuntat que, més enllà de l'impuls de les polítiques reals necessàries per revertir la desigualtat, cal també que el Consell Nacional de les Dones passi de ser consultiu a ser un "òrgan de rendiment de comptes".Recollint el guant llançat, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha admès que cal "legislar millor", millorar els serveis i canviar la perspectiva. Ha proposat modificar la llei 5/2008 per combatre la violència masclista perquè s'inclogui la violència institucional, la digital i una reforma per definir el consentiment sexual. Torra ha reivindicat que cal la implicació dels homes en la lluita feminista i ha assenyalat que hi ha partits que volen "imposar el fals relat" que les dones ja tenen les mateixes possibilitats que els homes. "Els mou la por a perdre uns privilegis no merescut ni legítims", ha dit.Torra ha fet referència a algunes de les dades de despesa dels pressupostos que intenta aprovar el Govern, com ara destinar 900 milions d'euros més en salut respecte els comptes del 2017, 600 noves places de sanitaris de l'ICS o destinar 140 milions d'euros per desplegar la llei de la renda garantida de ciutadania. Ha recordat també la llei d'igualtat entre homes i dones alguns dels articles de la qual estan suspesos pel Tribunal Constitucional. "En la lluita no esteu soles. Nosaltres hi som", ha dit el president.El debat a la cambra catalana coincideix amb el 25è aniversari de la IV Conferència Mundial sobre les Dones de Beijing. De fet, al ple del juliol tots els partits van fer seus els principis defensats a la conferència amb l'aprovació d'una declaració conjunta. Es va primar el mínim comú denominador. Al ple d'aquest dimarts, la lluita contra la violència masclista ha estat assenyalada com una de les grans prioritats, però ja han aflorat diferències dels grups a l'hora d'entornar discursos i presentar mesures per avançar cap a la igualtat.La polarització entre unionistes i independentistes ha impregnat també el debat sobre els drets de les dones. "Tenim sort de viure a Espanya, un dels millors països per néixer dona", ha reivindicat la presidenta de Ciutadans al Parlament, Lorena Roldán, una tesi també defensada per la diputada del PP Esperanza García. Per contra, la diputada de JxCat Anna Geli ha vinculat directament la defensa dels drets de les dones amb la defensa de l'autodeterminació. "Uns drets no són més que els altres", ha defensat. Tant ella com la portaveu parlamentària d'ERC, Anna Caula, han recordat les dones preses i exiliades.També el feminisme, com a moviment plural, ha viscut diferents expressions al Parlament. De fet, Ciutadans, que en el seu dia va generar polèmica encunyant l'anomenat "feminisme liberal", ha reclamat que el moviment "no és patrimoni de ningú" i ha atacat directament Podem -sense mencionar-lo- per intentar "tutelar-lo". "Alguns partits en fan bandera de forma exclusiva i excloent", ha dit Roldan. I la portaveu dels comuns, Susanna Segovia, s'ha plantat al faristol amb una samarreta amb el missatge "Fck V*x". Tot plegat, una manera d'assenyalar el perill de l'extrema dreta i recordar-li a Cs la seva política de pactes en alguns territoris. ERC ha reclamat, en aquest sentit, salvaguardar els drets de les dones davant el discurs "d'odi antifeminista" de la ultradreta.El focus s'ha centrat també en la radiografia de dades que evidencien la desigualtat. Caula ha fet referència a la doble victimització de les dones migrades i racialitzades. La portaveu del PSC, Eva Granados, ha assenyalat la urgència de combatre la violència masclista amb un pla per eradicar-la i Segovia ha advertit que també cal atacar la desigualtat econòmica per acabar amb aquestes violències. La diputada de la CUP Natàlia Sànchez, per la seva banda, ha situat l'arrel del sistema patriarcal en el model capitalista i ha reivindicat que, "en temps de Vox" a les violències se'ls ha de dir "pel seu nom".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor