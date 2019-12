Dos detinguts a Barcelona per ajudar un criminal a fugir d'un psiquiàtric a Dinamarca

La Policia Nacional ha detingut a Barcelona dos fugitius que van ajudar un líder d'una organització criminal a fugir d'un hospital psiquiàtric a Dinamarca el 19 de novembre. Van utilitzar una gran violència contra els treballadors del centre. L'intern complia una mesura de seguretat substitutiva a la pena de presó a la que havia estat condemnat per homicidi, agressió amb lesions greus i falsificació de documents oficials.Els agents van saber que els dos fugitius estaven a Catalunya després de seguir la parella d'un d'ells, que va aterrar a l'aeroport del Prat per trobar-se amb els dos. Tenien ordres europees de detenció pels delictes d'ús d'armes de foc, amenaces i violència contra un funcionari públic, així com col·laboració en l'evasió d'un pres.