El Suprem investigarà Laura Borràs pels suposats contractes irregulars a les Lletres Catalanes

El Tribunal Suprem investigarà Laura Borràs pels suposats contractes irregulars que es van fer mentre ella era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 i 2017. La sala d'admissió de l'alt tribunal ha admès l'exposició raonada que va enviar el jutjat d'instrucció 9 de Barcelona, que portava el cas en un principi, i accepta així la petició de la Fiscalia, que havia demanat que investigués el cas.El Suprem constata que "existeixen indicis en l'execució de fets que podrien ser constitutius de delicte", en concret els de prevaricació, frau a l'administració, malversació de fons públics i falsedat documental. En aquest sentit, també vol incloure en la seva investigació la persona beneficiaria dels contractes investigats, Isaías Herrero, ja que considera que la causa és de difícil divisió. El jutjat d'instrucció es va adreçar al Suprem perquè Borràs és ara aforada.En la seva interlocutòria, el Suprem remarca que l'exposició raonada que ha rebut posa de manifest que entre els anys 2013 i 2017, Borràs va fraccionar contractes de prestació de serveis informàtics sempre per imports inferiors a 18.000 euros per poder-los adjudicar de forma directa i sempre a una mateixa persona, Isaías Herrero, amic personal. El total dels contractes suma gairebé 260.000 euros.A més, apunta que Borràs i Herrero van aportar diversos pressupostos falsos a noms d'altres entitats. Finalment, afegeix que l'import corresponent als contractes adjudicats no es corresponien amb el preu real del servei prestat.Ara, la sala que presideix el magistrat Manuel Marchena haurà de fer un suplicatori al Congrés dels Diputats, perquè Borràs és aforada. La cambra l'haurà de votar abans que el Suprem prengui declaració a la portaveu de JxCat com a encausada pel cas. El jutge vol investigar-la pels delictes de prevaricació, frau, malversació de cabals públics i falsedat documental.Segons l'informe signat pel fiscal Javier Zaragoza, en l'exposició raonada emesa pel jutjat d'instrucció número 9 de Barcelona, "queden evidenciats clars i contundents indicis" que Borràs i Herrero van confeccionar pressupostos falsos perquè fossin aportats "a cadascun dels expedients de contractació per tal de dotar d'una suposada transparència i objectivitat al procés d'adjudicació contractual ". D'aquesta manera, es va encobrir "la decisió defecte d'adjudicar tots els contractes" a Herrero i va emmascarar "l'il·legal fraccionament contractual", diu el fiscal.Borràs sempre ha defensat que va actuar de manera correcta i que l'ofensiva judicial es fa per motius polítics. Va comparèixer fa un any al Parlament per respondre les preguntes dels grups parlamentaris i va considerar "rotundament falses" les informacions que li atribuïen irregularitats i va esgrimir el "rigor" i l'ajustament a la llei de les seves actuacions.Aquest dimarts, diverses informacions han assenyalat Laura Borràs en relació al cas dels contractes irregulars. D'una banda, El Español publica aquest dimarts una sèrie de correus electrònics que hauria escrit Borràs i que la incriminarien en el cas dels contractes a favor d'Herrero, informàtic i amic seu. D'altra banda, El Periódico informa que Herrero ha estat condemnat per l'Audiència de Barcelona a cinc anys i tres mesos de presó per falsificació de diners, tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor