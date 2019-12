Els vots d'ERC permetran a Colau tirar endavant les ordenances fiscals

El govern municipal de Barcelona ha arribat a un acord amb ERC i amb JxCat perquè el ple de divendres pugui aprovar la major part de les ordenances fiscals del 2020. Els republicans hi votaran a favor i el grup d'Elsa Artadi s'hi abstindrà. Un dels canvis introduïts respecte a la proposta inicial de l'executiu és la reducció de la taxa de terrasses en un terç. A més, el pagament podrà ser fraccionat.També s'incrementa la bonificació per a vehicles ecològics en el cas de l'impost de vehicles. El regidor de Pressupostos, Jordi Martí, ha destacat el bon clima amb ERC i JxCat i s'ha mostrat optimista respecte a la negociació dels pressupostos. El paquet d'ordenances que s'aprovarà divendres suposa uns ingressos de 66 milions d'euros. Queden pendents l'àrea blava i verda, el recàrrec de la taxa turística i la taxa de residus.La regidora socialista Montserrat Ballarín ha apuntat que el paquet d'ordenances que s'aprovarà aquest divendres inclourà la taxa de terrasses, reduïda un 33% respecte a la proposta inicial, però també un IBI adequat als nous valors cadastrals, que serà "més just i més progressiu" i que inclourà més subvencions per a les persones que no puguin pagar-lo. També tirarà endavant la taxa de clavegueram tal qual l'havia plantejat el govern, i l'impost de vehicles, amb una bonificació que passarà del 25 al 50% per als ecològics, tal com havien demanat ERC i JxCAT. Una altra taxa que s'aprovarà ara és la de la grua.Ha quedat per a més endavant la qüestió de l'àrea verda i blava, també per comprovar quin efecte té l'entrada en vigor de la Zona de Baixes Emissions l'1 de gener. També queda pendent el recàrrec de la taxa turística, que està pendent de l'aprovació de la llei d'acompanyament al Parlament, i la taxa de residus, que ERC vol reformular.Martí ha destacat que les que s'aprovaran divendres són unes ordenances "d'esquerres", però ha remarcat també el bon clima que hi ha amb JxCat. A parer seu, existeix el "clima de confiança" amb els dos grups. "M'hauria d'equivocar molt per pensar que no podrem ser capaços d'arribar al punt de maduració que hem arribat amb les ordenances", ha afegit.El regidor ha destacat que aquest acord genera més estabilitat institucional, i ha considerat "indispensable" que se substitueixin els debats "encesos però que porten associats poques solucions concretes" a acords que impliquin "solucions pragmàtiques, concretes i útils per als ciutadans".També Ballarín ha agraït la "responsabilitat" d'ERC i de JxCat. "No és un acord en favor del govern de Barcelona, sinó en favor de la ciutadania de Barcelona", ha dit.

