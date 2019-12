El Govern admet debat intern per la reforma fiscal i la defensa: «Tothom ha hagut de cedir»

La reforma fiscal pactada entre el Govern i el grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, presentada ahir, va generar un "diàleg intens" dins l'executiu, segons ha explicat aquest dimarts la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. "Tothom ha hagut de cedir", ha assegurat Budó, referint-se a aquest "diàleg" al Govern. Junts per Catalunya (JxCat) va criticar part de la reforma de successions , per bé que va aplaudir que es mantinguessin les bonificacions del 99% als vidus i vídues i també als menors."Tothom ha hagut de cedir i aparcar les reivindicacions més legítimes pel bé comú", ha ressaltat la consellera de la Presidència, que va presentar l'acord al costat del vicepresident Pere Aragonès i de la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach. En tot cas, Budó ha desvinculat la negociació pressupostària a Catalunya de la investidura a Madrid, per la qual Unides Podem -socis dels comuns a Madrid- ja té tancat un acord amb Pedro Sánchez La taula catalana de partits no es reunirà fins a principis de l'any vinent, segons ha detallat Budó. La intenció del Govern era celebrar-la el 5 de desembre o bé, com a molt tard, en la primera quinzena de setembre. Si no s'ha fet, ha apuntat, és per "motius d'agenda", inclosos els congressos que han celebrat -PSC- o celebraran -ERC- en el tram final del 2019. "Ha estat difícil poder-ho tancar", ha recalcat.Es tractarà de la tercera trobada de la mesa catalana de diàleg. Es va reunir per primera vegada el 16 de novembre de l'any passat i, després, va fer-ho el 5 de febrer d'enguany, només una setmana abans que arrenqués el judici al Tribunal Suprem contra els líders independentistes. Per tant, serà la primera vegada que s'asseguin a la mateixa taula representants del Govern, de Junts per Catalunya (JxCat), d'ERC, del PSC i de Catalunya en Comú Podem des del veredicte del Suprem per sedició.En les dues primeres trobades no hi van participar Ciutadans, el PP i la CUP, tot i que per motius diferents. Els dos primers per les discrepàncies amb l'independentisme, i els anticapitalistes perquè consideraven que l'organisme creat no serviria per fer avançar el procés. Els socialistes desconfien de Torra, a qui han demanat reiteradament la dimissió i la convocatòria d'eleccions anticipades, però tenen intenció de ser a la trobada, tal com va explicar fa unes setmanes Eva Granados, la seva portaveu parlamentària.

