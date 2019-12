La lluita per evitar que prescrigui un crim de fa 38 anys al Bages

Una de les acusacions particulars del crim de fa 38 anys a Sant Salvador de Guardiola (Bages) lluita perquè el cas no quedi prescrit. Enmig d'una gran expectació mediàtica, l'advocat de la germana de la víctima, Xavier Alsina, ha explicat que aquest dimarts es comunica per videoconferència a l'investigat que, finalment, se'l processa pels delictes d'homicidi i avortament, ja que s'ha confirmat que el fetus de la víctima era de l'acusat.L'home, de 74 anys, està sent investigat per haver matat la seva amant d'un tret al cap. El cadàver va ser localitzat l'any 1999 enterrat al jardí d'una casa, on havia viscut el presumpte homicida, però el cos no es va poder identificar fins l'any passat, quan la germana en va denunciar la desaparició.El cas d'un escriptor, d'origen alemany, acusat d'haver matat, l'any 1981, la seva amant embarassada de cinc mesos a Sant Salvador de Guardiola, ha generat avui una gran expectació mediàtica a les portes dels Jutjats de Manresa. L'investigat, que està en llibertat amb càrrecs, no ha assistit als Jutjats de Manresa, ja que ha declarat per videoconferència des dels Jutjats de Castelló, la ciutat on resideix.A les portes del Jutjat però, l'advocat que exerceix una de les acusacions particulars, la de la germana de la víctima, Xavier Alsina, ha explicat que el seu objectiu és que el cas no quedi prescrit. Tot i això, ha admès que serà "difícil", ja que amb el codi penal a la mà, el cas quedaria tancat. En tot cas, serà l'Audiència de Barcelona qui finalment ho determini. Alsina també demana que es dopositi ja la fiança de responsabilitat civil que imposa el jutge, que és de 150.000 euros.L'advocat s'ha mostrat totalment convençut que l'acusat és l'autor dels fets "per les proves circumstancials, per la manera com es van produir, com va conèixer la noia i com la va portar des de Madrid i, després, com va voler amagar-la pel fet que l'acusat tenia parella i fills per una altra banda".El cas es remunta a l'any 1981, quan l'home hauria matat d'un tret una noia madrilenya de 25 anys amb qui mantenia una relació extramatrimonial i que estaria esperant un fill seu. El cadàver va ser localitzat fa vint anys, el 1999, enterrat al jardí d'una casa de la urbanització de Ca l'Esteve, on després de la mort de la noia, l'acusat hi hauria viscut durant vuit mesos amb la seva família. El cos però, no va poder ser identificat fins l'any passat, després que la germana de la víctima en denunciés la desaparició per resoldre un tema d'herència.

