El president del comitè de Seat confirma pressions de la Casa Reial per un canvi de seu

El president de comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, ha afirmat que a la tardor de 2017 va haver-hi "pressions" perquè la companyia automobilística retirés la seu social de Catalunya després del 1-O, però ha celebrat que finalment no es prengués aquesta decisió. En la seva compareixença a la comissió d'investigació del 155 al Parlament, ha negat que el Felip VI truqués directament a Seat per demanar el canvi de seu, però ha afirmat que sí que hi va haver una trucada advertint que, en un acte de la Casa Reial del 12 d'octubre d'aquell any, es va comentar la situació de Seat.Ha apuntat que en aquest acte van assistir alguns membres de Consell d'Administració de Seat, com l'exlíder del PP a Catalunya Josep Piqué, i ha criticat que això va ser "un tipus de pressió" per a ell. Carnero ha explicat que, durant aquests mesos de 2017, a Seat es van celebrar diverses reunions del "gabinet de crisi", en el qual hi havia la direcció de la companyia i el comitè d'empresa, en què es va debatre si havia de treure la seva seu social de Catalunya, com van fer altres empreses.Ha assenyalat que part de la direcció de Seat apostava per sortir de Catalunya, però que "la pressió de la part social" va aconseguir que finalment no es prengués aquesta decisió, i ha agraït al president de l'empresa, Luca de Meo, que donés suport a la permanència de la companyia.Carnero ha subratllat que també hi va haver trucades del Govern per part de l'aleshores vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, però ha sostingut que no s'han d'interpretar com pressions, sinó com a "preocupacions" del Govern per la situació d'una de les empreses més importants a Catalunya. No obstant això, sí que veu com pressions que en un acte de la Casa Reial es parli de la situació de Seat: "Què pinta parlar de Seat en un acte de la Casa Reial? No li veig sentit".També ha carregat contra el discurs del rei del 3 d'octubre, que ha qualificat com "incendiari", i ha dit que la principal preocupació a Seat és que, des de la direcció de Volkswagen a Alemanya, es deixi d'assignar la fabricació d'algun model a la planta de Martorell.També ha comparegut a la comissió el president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), Jaume Domingo, que ha destacat que el 155 va suposar un retard en el cobrament de subvencions que va afectar també als exercicis posteriors. Precisament aquest dilluns van acabar de pagar els deutes que mantenien amb proveïdors, però que tenen pendent encara tornar els recursos que van prestar consells esportius.Domingo, que ha relatat que abans del 155 ja estaven afectats per la intervenció de les finances de la Generalitat, ha detallat que consells esportius van prestar diners de cara als World Sport Games -que es van celebrar aquest estiu a Tortosa i en els que es va competir com Catalunya, ha dit-, i ha demanat abordar altres assumptes com la garantia de el dret a l'activitat física de tots els ciutadans i la igualtat d'oportunitats a tot el territori.També estava prevista la compareixença de el cardenal arquebisbe de Barcelona, ​​Joan Josep Omella, però no ha pogut assistir i se'l citarà un altre dia, ha explicat el president de la comissió, Toni Morral (JxCat), que ha anunciat que se citarà el president del Banc Sabadell, Josep Oliu; al de Caixabank, Jordi Gual; i al de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé.Morral ha assenyalat que això representa un canvi de el pla de treball de la comissió. Inicialment va preveure citar als tres però que poguessin delegar en una altra persona la seva compareixença, però finalment han proposat citar-los a ells sense la possibilitat que puguin delegar per explicar el seu testimoni sobre l'aplicació del 155.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor