La taula catalana de diàleg no es reunirà fins a principis de l'any vinent

La taula catalana de partits no es reunirà fins a principis de l'any vinent. Així ho ha assenyalat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior al consell executiu. La intenció del Govern era celebrar-la el 5 de desembre o bé, com a molt tard, en la primera quinzena de setembre. Si no s'ha fet, ha apuntat, és per "motius d'agenda", inclosos els congressos que han celebrat -PSC- o celebraran -ERC- en el tram final del 2019. "Ha estat difícil poder-ho tancar", ha recalcat.Es tractarà de la tercera trobada de la mesa catalana de diàleg. Es va reunir per primera vegada el 16 de novembre de l'any passat i, després, va fer-ho el 5 de febrer d'enguany, només una setmana abans que arrenqués el judici al Tribunal Suprem contra els líders independentistes. Per tant, serà la primera vegada que s'asseguin a la mateixa taula representants del Govern, de Junts per Catalunya (JxCat), d'ERC, del PSC i de Catalunya en Comú Podem des del veredicte del Suprem per sedició.En les dues primeres trobades no hi van participar Ciutadans, el PP i la CUP, tot i que per motius diferents. Els dos primers per les discrepàncies amb l'independentisme, i els anticapitalistes perquè consideraven que l'organisme creat no serviria per fer avançar el procés. Els socialistes desconfien de Torra, a qui han demanat reiteradament la dimissió i la convocatòria d'eleccions anticipades, però tenen intenció de ser a la trobada, tal com va explicar fa unes setmanes Eva Granados, la seva portaveu parlamentària.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor