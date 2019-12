Per què l'alcalde de Manresa lliurarà dotze galls capons al poble de Balsareny?

Aquest dissabte, 21 de desembre, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, entregarà, al Castell de Balsareny, una dotzena de galls capons en un acte que pretén recordar els fets que van tenir lloc entre tots dos municipis a finals del segle XVI. Segons explica la història, l'any 1583 una forta riuada es va emportar la resclosa on s'inicia la Sèquia que uneix Balsareny i Manresa, just a sota del Castell de Balsareny. Aquest fet va obligar els operaris manresans que treballaven en la construcció del canal a dur a terme una intervenció d'urgència, que va consistir en tallar, sense permís, alguns arbres de la propietat del baró del Castell de Balsareny.Quan aquest se'n va assabentar, va posar un plet a la ciutat de Manresa davant del lloctinent de Catalunya i de la Reial Audiència, i el va guanyar. És per aquest motiu que l'any 1584 es va signar un pacte, en virtut del qual els manresans quedaven autoritzats a tallar arbres del baró sempre que ho necessitessin, però si ho feien, a canvi, estaven obligats a pagar un cens de dotze galls capons.El pagament d'aquest cens, que es va anar costejant fins que va arribar la desamortització (segle XIX), va recuperar-se en forma de festa tradicional amb l'arribada dels ajuntaments democràtics l'any 1979, com una mostra d'agermanament entre Balsareny i Manresa. Des d'aleshores, aquest acte de lliurament s'ha celebrat anualment.Enguany, doncs, no en serà una excepció, i serà l'alcalde de la capital bagenca qui en farà l'entrega, com a representant de la ciutat i de la Junta de la Sèquia. Ho farà en el marc d'un acte obert a la ciutadania que començarà a dos quarts d'onze del matí. Un cop lliurats els dotze capons, s'oferiran visites gratuïtes al Castell de Balsareny i tallers infantils.

