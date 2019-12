Detenen un jove per entrar a casa d'una àvia a Tarragona i intentar abusar-ne sexualment

Els Mossos d'Esquadra de Tarragona van detenir aquest dissabte 14 de desembre un home de 34 anys, veí de Tarragona, com a presumpte autor dels delictes d'agressió sexual en grau de temptativa i entrada a habitatge aliè.Els fets van tenir lloc durant la matinada de dissabte quan una dona d'avançada edat va alertar la seva cuidadora que un home s'havia ficat al seu llit mentre ella dormia. Segons el relat de la víctima, aquesta va poder repel·lir l'agressió amb una empenta.Acte seguit, la cuidadora va observar com la finestra de la planta baixa estava oberta i immediatament va trucar a la policia. Arran d'aquests fets, una patrulla va desplaçar-se a la casa i a l'interior va localitzar diferents indicis que relacionaven un home que dies abans havia estat identificat per la zona.Una vegada identificat l'autor, els Mossos d'Esquadra van detenir-lo aquella mateixa tarda a la carretera de Constantí de Tarragona pels delictes d'agressió sexual i entrada a habitatge aliè, El detingut, amb cinc antecedents policials, va passar ahir a disposició judicial al jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona i el jutge va decretar el seu ingrés a un centre psiquiàtric.

