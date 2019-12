Òmnium xifra en 2.500 les persones represaliades en els dos últims anys

🎥 Si ens remuntem a la tardor del 2017 i mirem tot el que ha passat fins ara, podem constatar amb dades i fets les actuacions de l’Estat espanyol en contra de drets fonamentals.



Òmnium Cultural ha denunciat aquest dimarts la situació de repressió que viu Catalunya per part de l'Estat, i ho ha volgut fer posant dades sobre la taula. Des del Centre Cívic de Sant Agustí, al barri del Born de Barcelona, l'entitat sobiranista, juntament amb Irídia, Alerta Solidària i l'activista David Fernàndez, ha xifrat en unes 2.500 les persones represaliades des del 20 de setembre de 2017 "per les seves idees polítiques". Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural, ha denunciat que l'Estat "reprimeix la dissidència" i ha comparat la situació amb la que es vivia durant el franquisme."No volem deixar de posar l'altaveu en una repressió que ja fa molt temps que dura", ha denunciat Mauri, que ha lamentat que això no s'atura i les dades presentades ja queden antigues. "El comptador de la repressió no s'atura, i tot fa preveure que les xifres augmentaran", ha denunciat. En aquest sentit, ha dit que és imprescindible posar sobre la taula aquest mapa de la repressió. "Aquests nivells de repressió són comparables als de la dictadura franquista", ha apuntat el vicepresident d'Òmnium.Amb tot, Mauria ha demanat "diàleg" i ha denunciat la brutalitat policial que s'ha vist aquestes últimes setmanes i mesos a Cataunya. "Cal aturar la brutalitat policial i reparar el mal que s'ha fet", ha dit, i ha insistit que cal apostar per les vies polítiques per resoldre conflictes polítics. Mauri també ha exigit a l'Estat que faci cas de les resolucions del grup de detencions arbitràries de l'ONU, que va demanar fa mes de sis mesos l'alliberament dels presos, i també les conclusions de la sentència per part d'Amnistia Internacional.En aquesta línia, Òmnium ha exigit que s'acabi la repressió contra la dissidència, "impròpia d'un estat democràtic", que es despolititzi el sistema judicial d'Espanya i que les actuacions policials siguin les pròpies d'una policia democràtica. Fent seves les paraules de Jordi Cuixart, Mauri ha reclamat que s'acabi la vulneració de drets i ha insistit que a Catalunya no hi ha un problema de convivència, sinó un problema polític, i ha reclamat que continuïn les protestes no-violentes per seguir denunciant aquestes vulneracions de drets.Anaïs Franquesa, advocada del col·lectiu Irídia, ha admès que les xifres són "alarmants" i "preocupants". Ha recordat que en les protestes per la sentència una vintena de persones van rebre cops de porra al cap, una "pràctica prohibida" i més de 50 persones van ser ferides per foam o bala de goma, un material antidisturbis que ha estat prohibit a Catalunya. "Quatre persones han perdut la visió una altra vengada", ha denunciat Franquesa, que també ha criticat les agressions a periodistes durant els aldarulls. En aquest sentit, ha dit que s'han produït situacions de vulneracions molt greus de drets fonamentals.L'advocada ha dit que cal "depurar les responsabilitats" i deixar de tractar els drets fonamentals com un problema d'ordre públic. "S'ha de treballar perquè aquestes situacions no tornin a passar: cal més control dels cossos policials i les seves actuacions, cal implementar la identificació correcta dels cossos policials per tal que el que ha passat no torni a passar", ha reclamat Franquesa.Xavier Pellicer, advocat d'Alerta Solidària, ha advertit que la repressió té per objectiu que es parli precisament de la repressió i de la vulneració de drets, i no de l'objectiu polític que es persegueix. "L'objectiu de la repressió és clar: aturar i trencar qualsevol mobilització social i política que tingui una reivindicació clara perquè ens centrem en evitar la repressió", ha dit Pellicer, i ha insistit que cal posar "al centre del debat" el motiu pel qual han estat represaliades: la independència de Catalunya. "Cal mantenir al centre les reivindicacions polítiques", ha reblat l'advocat.D'altra banda, Pellicer ha recordat que la repressió "no és nova, però ara és generalitzada". "Venim de dècades en què les reivindicacions per canviar les coses han estat represaliades", ha dit l'advocat, i ha recordat el grup "27 i més", que es van tancar al rectorat de la UAB fa uns anys o les peticions de Fiscalia de fins a 12 anys de presó per persones que van protestar contra el turisme massiu a Palma. "Ara la repressió afecta l'independentisme, però no és novetat", ha insistit.Pellicer fet referència a diverses vulneracions de drets aquestes últimes setmanes, concretament en el cas de l'operació Judes. Dels nou detinguts, dos han estat posats en llibertat però no saben què els passarà en els pròxims dies, i els altres set estan "segrestades" per l'Audiència Nacional. "Fa tres mesos que estan detingudes, tal com ha admès el jutge", ha denunciat l'advocat, i ha recordat que a l'Audiència ja hi ha una llarga història de vulneració de drets. En aquesta línia, ha dit que s'estan "estirant les lleis" i vulnerant els drets per "aturar" les mobilitzacions: "No és una poma podrida; hi ha una situació de permissivitat".David Fernàndez, activista, exdiputat i periodista, ha reiterat que la repressió serveix per aturar les protestes i ha insistit que a Catalunya hi ha hagut repressió durant tota la democràcia. Els poders de l'Estat, ha dit, estant actuant de manera conjunta en una "doctrina del xoc": "L'Estat vol guanyar per la via judicial i policial allò que saben que no guanyaran a les urnes, i opten per la repressió". L'objectiu? "Trencar el teixit comunitari i, a través de la por, intentar que un moviment renunciï als seus objectius".El periodista ha recordat les paraules de la filosofa Marina Garcés, que fa dos anys deia que l'Estat volia allargar la repressió per no buscar una solució. Fernàndez ha dit que a Catalunya es barregen diversos factors: "El dret penal de l'enemic -a la gent se la jutja per qui és-, la doctrina de seguretat nacional i la tolerància zero contra la pobresa i contra la dissidència". També s'hi afegeixen les reformes del codi penal, ha dit l'activista.Fernàndez també ha volgut insistit en les agressions a periodistes, la violència de l'extrema dreta i la "triple economia". "L'economia antirepressiva, els fons reservats que s'ha multiplicat i les clavegueres de l'estat que persegueixen els moviments a Catalunya i a l'exterior", ha dit el periodista. L'exdiputat de la CUP ha recordat també que la violència policial ha estat "condecorada", tant pel PP com pel PSOE. Per acabar, Fernàndez s'ha mostrat optimista i ha dit que d'aquí uns anys "ens donaran la raó", però ha avisat que el problema no és tant això, sinó els anys que es passaran abans no arribi aquesta raó.Els ponents també han posat el focus en la necessitat que la gent conegui els seus drets i els sàpiga fer respectar. "La gent té dret a gravar els policies, per exemple, i no se'ls pot confiscar el mòbil", ha explicat Xavier Pellicer. També ha dit que és recomanable no anar sol a la manifestació, conèixer l'espai, saber quines sortides té, "protegir-se i tapar-se la cara"... Tot i així, ha admès que la millor manera de prevenir la repressió és "guanyar el conflicte polític".Marcel Mauri ha fet una crida perquè la gent surti al carrer el dia del Clàssic en resposta a la convocatòria del Tsunami Democràtic. "No podem oblidar els objectius polítics", ha insistit el vicepresident d'Òmnium, que ha demanat també que la repressió no pot aturar aquestes protestes. Per la seva banda, Anaïs Franquesa ha demanat que les mobilitzacions es puguin fer "de manera lliure" i ha informat que la campanya Som Defensores sortirà demà al carrer per fiscalitzar que es pot exercir el dret de manifestació. "Si hi ha excessos policials, els denunciarem", ha dit l'advocada. David Fernàndez ha reblat que "sobren els motius" per protestar demà amb una mobilització que "respecta totes les lleis": "Demanem que es respectin els drets i no es vegi la ciutadania com un enemic interior".

