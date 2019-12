Fins quan obrirà el metro de Barcelona durant les festes de Nadal?

El metro de Barcelona tornarà a obrir tota la nit de Cap d'Any per facilitar els desplaçaments durant el 31 de desembre i l'1 de gener, segons ha confirmat TMB en un comunicat. El 24 de desembre, la vigília de Nadal, el metro tancarà a les 23h i els autobusos faran l'última sortida des de les parades d'origen a les 22h.En el servei de bus, TMB ha previst reforçar les línies que passen pel centre de Barcelona i altres eixos comercials els dies 6, 8, 15, 22 i 29 de desembre, festius en què els comerços estan oberts. Algunes línies, a més, comptaran amb vehicles articulats per augmentar la capacitat de transport de passatgers.TMB considera, però, el metro com "l'opció més recomanable per eludir la congestió associada a les dates nadalenques". Els dies feiners l'oferta serà semblant a l'habitual de l'hivern. El dijous 5 de desembre, vigília de festiu, el servei de metro serà fins a les dues de la matinada. El dia 6 de desembre l'horari serà també fins a les dues de la matinada, ja que tot i ser festiu és divendres, i el dia 7, dissabte, el metro funcionarà tota la nit, i diumenge 8 de desembre, fins a les 12 de la nit.La vigília de Nadal el servei de metro finalitzarà, com és habitual en aquesta data, a les 23 h. Per Nadal funcionarà de 5 del matí a 2 de la matinada, i per Sant Esteve el metro circularà fins a les 12 de la nit.A més, per primer cop aquest any, Barcelona compta amb una ruta nocturna del bus turístic de dos pisos que recorre els principals carrers del centre de la ciutat.

