FGC modifica els seus horaris aquestes festes de Nadal

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) modificarà els seus horaris habituals aquest Nadal. Com ja és habitual, el servei públic de trens canvia les freqüències de circulació en les dates assenyalades per adaptar-les a la "demanada" particular de les festes de Nadal. Aquests canvis afectaran les línies del dimarts 24 de desembre fins al dimarts 7 de gener.El 24 de desembre, vigília de Nadal, el servei finalitzarà a les 23h a totes les línies. L'endemà, 25 de desembre, dia de Nadal, hi haurà circulació fins a les dues de la matinada. Per Sant Esteve, a mitjanit en punt: 00.00h. Per Cap d'Any, el servei serà ininterromput durant tota la nit.Els combois circularan cada 45 minuts durant la franja nocturna del 31 de desembre a l'1 de gener. Pel que fa a les línies urbanes (L6, L12 i L7) i a la ruta Llobregat-Anoia, la freqüència de pas serà de 20 minuts.Les característiques del servei que oferirà FGC durant les festes de Nadal poden consultar-se a la web de la companyia , a l'aplicació per a mòbils i a les vitrines informatives de les estacions, així com trucant al 012.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor