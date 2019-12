L'Estat envia 500 antidisturbis per al Clàssic

El Ministeri de l'Interior ha informat als responsables del departament que encapçala Miquel Buch que en les pròximes hores arribaran a Barcelona uns 500 antidisturbis de la Guàrdia Civil i la policia espanyola per reforçar la seguretat d'alguns punts de la ciutat amb motiu del partit entre el Barça i el Madrid d'aquest dimecres, que està marcat per l'acció que té prevista el Tsunami Democràtic. La Vanguardia, Segons ha informat l'arribada de policies espanyols no altera el dispositiu previst pels Mossos d'Esquadra, en coordinació amb els clubs que han de disputar el partit. En aquest dispositiu, la policia catalana hi destinarà uns 3.000 agents entre seguretat pública i privada, preveu poder garantir que el partit es disputi amb normalitat. En la roda de premsa de presentació del dispositiu, el cap dels Mossos, Miquel Esquius, ja va deixar clar que no tenien previst que la Guàrdia Civil o la Policia Nacional intervinguessin en l'operatiu del Clàssic. Amb motiu de la sentència, Interior ja va enviar més d'un miler d'agents d'antidisturbis per aturar les protestes. Un cop es van apagar i veient que els Mossos podien controlar les mobilitzacions, el ministeri els va retornar de nou als seus punts habituals. Ara, els policies tornen a Catalunya.El gabinet de seguiment de seguretat que es va posar en marxa arran de les mobilitzacions contra la sentència del Tribunal Suprem s'ha reunit aquest dimarts a les 8.30 al Palau de al Generalitat per analitzar la situació en la qual se celebra el Barça-Madrid. Segons han informat fonts governamentals, l'objectiu és que se celebri el partit, que es "desenvolupi bé" i que tota la gent que es vulgui concentrar "ho pugui fer amb seguretat".En la reunió, Buch ha explicat en quin context se celebra el derbi: una situació d'alerta terrorista de 4 sobre 5, les dates properes al Nadal i la "pròpia complexitat" que comporta un partit d'aquestes característiques, sempre considerat d'alt risc. El conseller ha indicat que, des de fa anys, el dispositiu de seguretat del Barça-Madrid "sempre està reforçat". El dispositiu comptarà amb el suport de la Guàrdia Urbana.

