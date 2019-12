L'home amb càncer discriminat per no parlar en castellà denuncia la Guàrdia Civil

Kris C. ha estat denunciat per la Guàrdia Civil mitjançant la Llei Mordassa per Foto: Ariadna España

Kris C., Neus Mestres i Òscar Ibáñez a les portes de la Delegació del Govern Foto: Ariadna España

El passat 9 de desembre el ciutadà belga i resident de Bigues i Riells Kris C. va voler creuar el control de seguretat de l'aeroport del Prat. Després de ser obligat a despullar-se i treure's la roba que tapava la seva bossa d'estoma pel seu càncer de còlon, la Guàrdia Civil va enfrontar-se a ell per no parlar en castellà i, finalment, ha estat denunciat mitjançant la Llei Mordassa per "negar-se a cooperar amb la policia".Ara, l'home belga ha decidit presentar una denúncia a la Delegació del govern espanyol pels fets succeïts a l'aeroport i una denúncia al jurat pel comportament "delictiu" dels agents.El cap de drets lingüístics de la Plataforma per la Llengua, Oscar Ibáñez, ha afirmat que el comportament dels agents ha estat "delictiu", ja que "no s'ajusta a l'estat bàsic de l'empleat públic" i "infringeix per discriminació el mateix reglament de la Guàrdia Civil". Per aquesta raó, Kris ha decidit interposar una denúncia per via administrativa i, també, per via judicial. En una conversa amb NacióDigital , Kris ja avançava en detall els fets succeïts a l'aeroport. Segons explica ell mateix, l'home del control li va contestar de manera vehement: "Estoma, estoma, què és una estoma?". En Kris parla català de manera correcta, per defensar-se, però no domina el castellà i només l'entén i és per això que no sap explicar què és una bossa d'estoma en aquest idioma. Aquest va ser un dels punts de més fricció amb el control i els agents de la Guàrdia Civil.No és el primer cas de discriminació lingüística que la plataforma registra en aquests anys. Des del 2007, la Plataforma per la Llengua, que ha assessorat en Kris per saber quins passos seguir, ha recollit més de 68 casos. "Això només és la punta de l'iceberg, perquè hi ha gent que en situacions com aquesta tampoc acaba denunciant", ha explicat la directora de la Plataforma per la Llengua, Neus Mestres, que ha qualificat els fets com una "discriminació greu".El que creuen important és denunciar que "hi ha una impunitat dels cossos policials per fer aquestes denúncies". "Hem de treballar perquè això no pugui passar d'aquesta manera", ha etzibat.Des de la plataforma han entregat una denúncia i han demanat a la Delegada del Govern, Teresa Cunillera, un seguit de qüestions per "evitar aquestes discriminacions". La primera és una petició per modificar la Constitució, ja que, segons explica Mestres, "hi ha d'haver una realitat de l'oficialitat del català en què és l'administració de l'estat a Catalunya".També han demanat que reclami les mateixes competències de català i castellà a les convocatòries per treballar a l'administració pública, el seu compromís per "combatre la impunitat dels cossos per denunciar a les persones que acaben sent víctimes" i, finalment, que accepti penjar uns cartells als locals de l'administració perquè "quedi ben clar a tota la ciutadania que poden ser atesos en català".A més, han demanat que la delegada del govern gestioni una reunió amb el ministre d'Interior per "poder tractar aquests temes".Per la seva part, Òscar Ibáñez ha afirmat que des de la plataforma prestaran assessorament a en Kris per fer al·legacions, en cas que les denúncies que ha rebut en l'aplicació de la Llei Mordassa de dos números diferents de l'article 36 s'acceptin, i així "no patir, a més, una discriminació administrativa".Ibáñez ha afegit que "no és la primera vegada que passa". En els darrers dos anys hi ha hagut dos altres casos a l'aeroport de Barcelona: un professor de la UPF i un repartidor de menjar aeri que els van aplicar el mateix article.Tot i això, el repartidor va rebre una disculpa al judici, quan ell va denunciar. "Ells havien explicitat a la denúncia que no col·laborar, que és el que diu el 36.6 de la llei, era no parlar en castellà, i això és completament il·legal", ha argumentat.

