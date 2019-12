VÍDEO Un jutge prohibeix per primer cop a un lladre de cotxes entrar a pàrquings de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir l'11 de desembre un lladre relacionat amb més de 100 robatoris en vehicles a Barcelona. Per primer cop i a petició de la policia, el jutge ha emès una ordre d'allunyament prohibint-li l'entrada als pàrquings de Nou Barris per alt risc de reincidència.La investigació va començar a l'octubre, quan els Mossos van detectar un increment d'aquest tipus de robatoris al districte. El detingut, espanyol i de 19 anys, robava a l'interior d'aparcaments privats perquè sabia que els propietaris, convençuts que els seus cotxes estaven més segurs, hi deixaven objectes de més valor, com ara navegadors GPS i targetes de crèdit.Els agents el van detenir una primera vegada l'11 de novembre. El jove va traslladar llavors la seva activitat a la zona de Vall d'Hebron, a Horta-Guinardó. El 24 de novembre va ser detingut de nou.Els Mossos van relacionar-lo amb sis nous robatoris en dies diferents, dos d'ells sobre el mateix vehicle. L'11 de desembre va ser arrestat de nou en un dispositiu coordinat amb la Guàrdia Urbana. Amb tota la informació, els agents van demanar al jutjat d'instrucció de Barcelona en funcions de guàrdia una ordre d'entrada i registre al seu domicili. Els investigadors el relacionen amb més de 100 robatoris. Allà van trobar diversos objectes robats o que podien ser utilitzats per cometre robatoris, com ara documentació, targetes bancàries o dispositius de conducció elèctrica.El detingut va passar divendres a disposició judicial i el jutge ha decretat llibertat amb càrrecs i mesures cautelars, com ara aquesta prohibició pionera respecte als pàrquings públics i privats de Nou Barris.Els Mossos d’Esquadra han elaborat un pla d'acció específic per reduir els robatoris amb força a l'interior de vehicle, principalment a Barcelona. Consisteix en accions de patrullatge i de prevenció a les zones de mes incidència en coordinació amb la Guàrdia Urbana. També es faran inspeccions administratives a empreses dedicades a compravenda d’objectes de segona mà per dissuadir els delinqüents de desfer-se del fruit del robatori a través d’aquesta via. Així mateix, es mantindran contactes amb empreses de compra venda de vehicles i de seguretat privada, i s'organitzaran xerrades destinades a formar-los per identificar objectes procedents d'aquests tipus de robatoris.

