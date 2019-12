​Vox es querella contra un col·lectiu feminista per unes pintades d'Abascal a Castelló de la Plana

Vox s'ha querellat contra el col·lectiu feminista i anticapitalista Subversives Castelló per unes pintades que han aparegut aquesta setmana a la capital de la Plana en què s'observa el rostre del líder de la formació, Santiago Abascal, amb una taca roja al front; segons informa el Diari la Veu. La formació va denunciar dijous passat l'aparició en "diversos carrers" de Castelló de la Plana de pintades d'Abascal "amb un tret al cap" i les va atribuir al col·lectiu Subversives Castelló, que va descriure com a "grup feminista radical".En les imatges que acompanyen la denúncia de Vox s'aprecia la firma del col·lectiu en la pintada; de fet, aquesta associació va compartir en Twitter la mateixa publicació del partit sobre els fets.Aquest diumenge, Vox ha anunciat en un comunicat que s'ha querellat contra "els autors de l'amenaça" i ha apuntat que "l'associació querellada ha reconegut en diversos mitjans de comunicació la seua autoria". Al seu judici, les pintades constitueixen "sengles delictes d'amenaces, que contempla l'article 169.2 del Codi Penal, i un delicte d'odi de l'article 510 del Codi Penal, ja que, en dirigir-se contra el dirigent d'un partit polític, es realitzen amb l'ànim manifestament deliberat de causar el terror tant a ell personalment com als seus integrants i simpatitzants".El cinisme de Vox no té límits, després de la macro-propaganda dels mitjans i la normalització estatal del seu feixisme.Vox ha afirmat que "perseguirà aquesta mena d'accions perquè creen un determinat caldo de cultiu, una atmosfera o ambient social procliu a accions violentes, avantsala del delicte mateix contra persones que comparteixen les idees de Vox".

