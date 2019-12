El Govern aspira a garantir el Barça-Madrid i la «seguretat» dels manifestants

El gabinet de seguiment de seguretat que es va posar en marxa arran de les mobilitzacions contra la sentència del Tribunal Suprem s'ha reunit aquest dimarts a les 8.30 al Palau de al Generalitat per analitzar la situació en la qual se celebra el Barça-Madrid de demà dimecres, marcat per la concentració impulsada pel Tsunami Democràtic. Segons han informat fonts governamentals, l'objectiu és que se celebri el partit, que es "desenvolupi bé" i que tota la gent que es vulgui concentrar "ho pugui fer amb seguretat".En la reunió, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat en quin context se celebra el derbi: una situació d'alerta terrorista de 4 sobre 5, les dates properes al Nadal i la "pròpia complexitat" que comporta un partit d'aquestes característiques, sempre considerat d'alt risc. El conseller ha indicat que, des de fa anys, el dispositiu de seguretat del Barça-Madrid "sempre està reforçat". El dispositiu comptarà amb el suport de la Guàrdia Urbana.A la trobada d'aquest matí, prèvia a la trucada que han mantingut Torra i Pedro Sánchez des de les 9.15 , hi han assistit les conselleres Meritxell Budó -Presidència-, Ester Capella -Justícia-, Alba Vergés -Salut- i Damià Calvet -Territori-, a banda de Buch i del president. La concentració del Tsunami està convocada demà a partir de les quatre de la tarda al voltant del Camp Nou, mentre que el partit arrencarà a les vuit del vespre.

