España Global manipula un rànquing per vendre's com la tretzena millor democràcia del món

Nou escàndol d'España Global. La institució encarregada de vendre una bona imatge de l'Estat a l'exterior, que depèn del ministeri que dirigia, fins fa ben poc, Josep Borrell, va manipular els resultats d'un rànquing inexistent com a tal per vendre Espanya com la tretzena millor democràcia del món. Així ho explica aquest dimarts Mèdia.cat , que ha contrastat les dades de l'informe real i ha donat veus als autors.España Global va treure pit dels resultats que presentava l'informe The Global State of Democracy de L'Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), tot venent-lo públicament com una "llum vàlida, internacional i independent" de la "fortalesa" de la democràcia espanyola. Diversos mitjans d'àmbit estatal es van dedicar a reproduir la versió difosa públicament per España Global.El cert és que era un informe complex que recull diversos índexs i, en cap cas, un rànquing el·laborat de forma oficial per l'institut amb seu a Estocolm. Els mateixos autors de l'estudi han desmentit a l'observatori Mèdia.cat que es tractés d'un rànquing. "Nosaltres no fem rànquings. Volíem mostrar la multidimensionalitat de la democràcia, cosa que un índex únic no permet".Si bé és cert que les dades que ofereix l'informe d'IDEA - que es poden consultar al seu web - poden servir per a el·laborar un rànquing després de cuinar-les detingudament, el que va fabricar unilateralment España Global està basat en dades recollides de forma inexacta i amb l'ocultació de la informació que en pitjor lloc deixa a l'Estat, molt qüestionada en el seu compromís amb la participació.Tal com recull Mèdica.cat, que ha analitzat a fons les dades, fent una mitjana dels cinc grans índexs recollits per l'institut internacional, Espanya no és la tretzena democràcia sinó la catorzena. Però no només això, España Global tampoc va fer públic que l'informe d'IDEA no inclou dades d'Islàndia i Luxemburg, països que tenen major salut democràtic que l'estat espanyol segons rànquings, aquests sí oficials. Per tant, com a mínim, l'òrgan de propaganda exterior hauria d'haver destacat Espanya en 16a posició.En la resta d'índexs, no ocupa el 10è lloc en govern representatiu, sinó el 9è; i la posició que li pertoca en drets fonamentals és el 19è, no el 16è.L'informe oficial presentat per l'organisme depenent d'Exteriors amaga una dada principal de l'estudi d'IDEA que deixa en una posició especialment compromesa a l'Estat. Es tracta de l'índex sobre compromís amb la participació, en què Espanya cau fins a la 31a posició. España Global aconsegueix maquillar aquesta demolidora xifra seleccionant arbitràriament una subcategoria de l'índex, el que va referència a democràcia local.L'argument de la institució per justificar-ho és que la seva intenció era posar l'accent en aquells aspectes en què "el nostre país creix de manera significativa".

