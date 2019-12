Sánchez accepta ara reunir-se amb Torra després de la investidura

Quim Torra i Pedro Sánchez han trencat el gel institucional que feia mesos que planava sobre la relació entre tots dos arran del veto de la Moncloa al president de la Generalitat. En una trucada que ha arrencat a les 9.19 del matí, Torra li ha proposat una reunió, i Sánchez s'hi ha mostrat disposat "com més aviat millor", segons fonts de Presidència. El contacte ha durat un quart d'hora i el líder del PSOE, segons les mateixes fonts, ha "tornat a reconèixer la naturalesa política del conflicte. Portaveus de la Moncloa, en tot cas, han insistit que la trobada no serà fins que el candidat socialista superi la investidura -en mans d'ERC- i pugui formar govern a l'Estat.El dirigent de Junts per Catalunya li ha exposat que la solució del conflicte "passa per l'exercici del dret d'autodeterminació i la fi de la repressió", així com la llibertat dels presos polítics. El cap de l'executiu català ha retret a Sánchez la "duresa" de la seva "campanya contra l'independentisme", moment en el qual el president en funcions ha apuntat que "cal avançar". Torra, a banda, s'ha queixat per les trucades no ateses en el pic dels aldarulls al carrer motivats per la sentència del Tribunal Suprem.La versió de la trucada que ha difós la Moncloa és diferent, en la mesura que Sánchez li ha assegurat al president català que la trobada entre tots dos es farà quan hi hagi govern a Espanya -el més probable és que això no passi fins al gener-, en el marc de més trobades amb dirigents autonòmics. Pel que fa a les demandes de Torra sobre autodeterminació i llibertat dels presos, el líder del PSOE ha apuntat que Espanya és un "estat democràtic i de dret" i que confia plenament en la "independència" de la justícia.Sánchez li ha dit a Torra que es necessitarà temps, però que el diàleg i la consecució d'un govern i uns pressupostos "faran possible abordar qüestions clau per a la vida de milions de catalans i catalanes", com la sanitat, l'educació, les infraestructures i els transports, la dependència o la indústria. "Ha de ser la legislatura del diàleg", ha recalcat el president espanyol en funcions al llarg de la trucada.El líder del PSOE, després de ser nomenat pel rei com a candidat a president, va anunciar en una compareixença a la Moncloa que es posaria en contacte amb tots els presidents autonòmics i amb el president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Abel Caballero. Al seu torn, Adriana Lastra, portaveu parlamentària socialista, es reunirà amb tots els portaveus al Congrés -inclòs Vox- per explorar el suport a la investidura. Sánchez aspirava a ser escollit aquesta setmana, però la negociació amb els republicans encara està encallada a l'hora de bastir una mesa de diàleg institucional que serveixi per trobar una sortida al "conflicte polític".Fonts de Presidència, quan es va conèixer la intenció de Sánchez de trucar, van assenyalar que el contacte no solucionava res i que calia "respecte institucional i bilateralitat" entre Catalunya i Espanya. Les mateixes fonts van apuntar, a banda, que era necessari un "reconeixement dels subjectes polítics" i posar damunt la taula una proposta "democràtica" per "donar sortida a l'autodeterminació i la fi de la repressió". "Cal que tothom estigui a l'altura del moment polític i encari el conflicte amb valentia i coratge, i no amb gestos buits i eixorcs", destacaven des de Palau.La trucada ha coincidit pràcticament amb el primer aniversari de la cimera de Pedralbes, en la qual hi va haver dues reunions: una entre presidents i una altra amb membre dels dos governs -Meritxell Batet, Carmen Calvo, Elsa Artadi i Pere Aragonès-. De la trobada en va sortir un comunicat conjunt en el qual es coincidia en assenyalar l'existència d'un "conflicte sobre el futur de Catalunya" i, a pesar de les coincidències, les dues administracions es proposaven "avançar en una resposta democràtica" dins de la "seguretat jurídica", terme que Sánchez va tornar a fer servir divendres passat Les negociacions posteriors a Pedralbes es van torçar i Espanya es va dirigir cap a unes noves eleccions després del fracàs dels pressupostos de Sánchez al Congrés, i la relació no ha millorat des d'aleshores. La cimera del'any passat és considerada com un "bon punt de partida" per al Govern a l'hora de reprendre una mesa de diàleg institucional que, segons la Generalitat, ha d'estar comandada per Torra i el líder del PSOE.

