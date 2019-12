Societat Civil demana «generositat» a PP i Cs per impedir que Sánchez depengui dels independentistes

El president de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, ha fet una crida a la cohesió de les forces unionistes. Ho ha fet en una intervenció davant el Fòrum Europa de Nova Economia. Ha demanat als constitucionalistes que siguin conscients que només junts "vam vèncer l'insurrecionalisme postmodern". Ha definit el procés sobiranista de "esperança fake" i ha reclamat un "diàleg dins de la llei". No ha qüestionat que també es dialogui amb els independentistes, però "no que en depengui". Per això, per impedir-ho, Sánchez Costa ha reclamat un govern a Espanya de totes les forces constitucionalistes.Sense fer una crida explícita al Partit Popular i Ciutadans, Sánchez Costa ha reclamat un "esforç per fer un govern estable" de cara a la investidura, demanant "generositat" i "posar per davant els interessos d'Espanya". Ho ha dit poc després que s'hagi produït la trucada anunciada entre el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra. En un altre sentit, ha proposat que s'engeguin projectes que puguin tenir darrera una clara majoria de catalans i ha assegurat que uns nous Jocs Olímpics serien una gran iniciativa.Ha desgranat algunes de les reivindicacions de SCC, com la fi de la immersió lingüística, la "neutralitat" de l'administració i dels espais públics, una llei electoral, la "despolitització" dels Mossos d'Esquadra i una "auditoria del procés" per saber on han anat els diners dels impostos dels catalans.Han assistit a l'acte representants de totes les forces unionistes. Polítics de Ciutadans com Lorena Roldán i Carlos Carrizosa, del PSC, com David Pérez i Josep Maria Sala, del PP com el president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, Josep Bou i l'exregidor Alberto Fernández, així com el regidor de Barcelona Manuel Valls.Ha explicat el que la direcció que encapçala ha fet a SCC, que ha multiplicat per cinc la massa de socis i ha sanejat els comptes. Ha presentat la seva entitat com a representativa de la "Catalunya silenciosa i silenciada que ja ha dit prou". Per això, ha exclamat: "No volem més Majestics que oblidin les nostres aspiracions", ha dit. "No estem en contra dels acords, però sí dels talons en blanc", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor