​Enric Millo deixa la presidència del PP gironí després d'onze anys

Enric Millo ha deixat la presidència del PP gironí després d'onze anys en el càrrec. Millo, que des de fa sis mesos és secretari d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia, assegura que tanca etapa amb "una sensació de gratitud" i havent tingut "l'honor" de presidir "un partit de gent valenta". L'exdelegat de l'Estat a Catalunya, a més, marxa assegurant que als populars els toca "afrontar nous reptes", en un moment "difícil" marcat "pels qui s'obstinen a trencar la convivència a Catalunya".A Millo el relleva en el càrrec la figuerenca Maria Àngels Olmedo, en una elecció que no s'ha fet mitjançant un congrés, sinó que s'ha tirat endavant a través d'un canvi en la junta directiva. El secretari general del PPC, Daniel Serrano, ha agraït la feina que Millo ha fet al capdavant del partit a les comarques gironines. "Vull dir-li: missió complerta", ha assegurat.Enric Millo tanca etapa al capdavant del PP gironí. Després d'onze anys presidint-lo, aquest dilluns ha presentat la seva renúncia al càrrec. Ha estat en una reunió de la junta directiva provincial que s'ha celebrat a Palamós (el Baix Empordà), i d'on ja n'ha sortit nova directiva.Els populars han decidit optat per aquesta via, que preveuen els estatuts del partit, perquè anar a un congrés els suposaria allargar el relleu en el temps. I segons ha assegurat Serrano, hi havia el risc que aquest congrés pogués coincidir amb unes futures eleccions catalanes, "perquè es poden convocar en qualsevol moment".Això ha suposat que el relleu hagi estat automàtic, i que ja hi hagi nova junta directiva provincial. La presideix la figuerenca Maria Àngels Olmedo, que agafa el relleu de Millo, i compta amb el regidor de Calonge (Baix Empordà) Alberto Mas com a secretari.El ja expresident s'ha acomiadat dient que marxa "amb sensació de gratitud" i havent tingut "l'honor i el privilegi" d'haver presidit "un partit de gent valenta que ha afrontat reptes molt importants, i ha obtingut grans resultats". I aquí, Millo no s'ha estat de referir-se a la situació que viu Catalunya. Ell, va ser també el delegat de l'Estat durant l'1-O i l'aplicació del 155."Estem en un moment de canvi, en què Catalunya viu un moment difícil a causa dels que volen trencar la convivència i la unitat", ha afirmat. I hi ha afegit: "Aquells que volen imposar la seva voluntat damunt dels altres que defensen l'estat de dret, la democràcia i la llibertat".El secretari general del PPC ha agraït a Millo la feina feta. "Missió complerta", li ha dit Daniel Serrano. I d'ell, n'ha destacat que ha fet "un magnífic treball, no només al capdavant del partit a Girona sinó també per totes les responsabilitats que ha assumit" dins el PP.Serrano també ha encoratjat la nova junta directiva provincial, presidida per Olmedo. "Teniu recorregut, i rebreu l'ajuda de les estructures del partit", ha dit el secretari general. Serrano ha explicat que les enquestes "apunten en la bona direcció", perquè "totes" indiquen que els populars tenen "molt a prop" poder obtenir un escó al Parlament per Girona."Fa falta una petita empenta, i des de la nova directiva treballarem per fer efectiva aquesta realitat; perquè Catalunya, a més, vol noves eleccions i es poden convocar en qualsevol moment", ha dit Serrano.Per la seva banda, la nova presidenta provincial ha agraït a Enric Millo "la tasca feta durant tots aquests anys", dient que ha deixat "el llistó molt alt". Maria Àngels Olmedo també confia saber "estar a l'alçada" i ha dit que treballarà per al partit, amb l'objectiu "d'incorporar-hi més gent" i estar "preparats" de cara a les futures convocatòries electorals.Ara bé, el relleu al capdavant del PP gironí es produeix en un moment en què el partit, a la demarcació, està en hores baixes. No té diputat ni a Madrid ni a Barcelona i compta tan sols amb tres regidors arreu dels municipis gironins.

