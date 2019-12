Cop policial contra les curses il·legals de vehicles a Sabadell

La Policia Municipal de Sabadell ha interposat un total de 54 denúncies per curses il·legals celebrades el passat cap de setmana al polígon industrial de Can Roqueta. La majoria -40- es van concentrar la nit de divendres i, malgrat el dispositiu, dissabte també van tornar a reunir-se, amb una onzena de sancions. Van intervenir-hi sis patrulles i una dotzena d'agents, uniformats i de paisà.La primera nit van aplegar-se uns 200 vehicles i més de 300 persones. Les 40 denúncies van ser: 19 per conducció temerària, 15 per excés de velocitat, quatre per no respectar els semàfors, una per no haver passat l'ITV i una altra per no disposar d'assegurança.Tot i el dispositiu policial del dia anterior, la nit de dissabte també va haver-hi curses il·legals. La Policia, però, va tramitar 11 denúncies per excés de velocitat, una de les quals penalment, perquè es va sobrepassar els 100 km/h . També va interposar dues per conducció temerària i una per alcoholèmia positiva.El tinent d’alcaldessa de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, ha assegurat que aquestes pràctiques es venien detectant "des de fa temps" i ha garantit que des de l'Ajuntament de Sabadell hi ha "la voluntat d’actuar tant de forma proactiva com també de forma reactiva, tant impulsant accions per donar resposta a la situació que s’havia generat com també prenent altres mesures per evitar problemes en el futur".En aquest sentit, ha assenyalat iniciatives d'actuació com ara, "a través de la col·locació d’elements de control de velocitat a la calçada o càmeres de vigilància de circulació, entre altres”.

