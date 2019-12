Torra considera l'acord amb els comuns el primer pas per aprovar els pressupostos

El president Quim Torra, entregant els Premis Nacionals d'Artesania 2019 Foto: ACN

El president de l'executiu català ha fet aquestes declaracions aquesta tarda en el lliurament dels Premis Nacionals d'Artesania 2019 i els Diplomes de Mestre Artesà, al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, on ha posat en valor que "la producció artesana manté el país viu" i ha destacat "la dedicació, perseverança, qualitat i creativitat" dels artesans, tot afirmant que des del Govern es vol preservar i protegir el seu "caràcter identitari únic".De la seva banda, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha ressaltat que "l'artesania és un dels sectors amb més paritat del país", una activitat econòmica que compta amb 8.000 empreses artesanes i que ocupa a més de 10.000 persones.El Premi Nacional d'Artesania ha estat per a Teresa Rosa Aguayo, professional i docent en la transmissió del coneixement de les tècniques tèxtils artesanals.El Premi a la millor Marca Artesana ha estat per a Ball Pagès per haver aconseguit una marca "jove i ben posicionada que no oblida la qualitat".El Premi Prestigia ha estat per a la Fundición Artística Vilà, per l'impuls internacional als escultors catalans. S'ha atorgat una menció especial a l'Ajuntament de Forallac per recuperar i posar en valor la tradició terrissaires i de fabricació de rajoles del municipi.El Premi Restaura ha estat per a Chroma Restauració del Patrimoni Arquitectònic, per la tasca en la recuperació i rehabilitació del patrimoni arquitectònic de Catalunya.El Premi Impulsa ha estat per a Belen Atienza i Bet Parramon, de bbintervencions, pel projecte de revitalització i dinamització del carrer de la Riera de Vic.El Premi al Talent Emergent ha estat per al Projecte Bossa Kiddo de Mireia Muntadas, de l'Escola Gaspar Camps d'Igualada, pel treball relacional de l'artesania del cuir amb el cinema, amb una anàlisi acurada del missatge de l'univers del director Tarantino amb la recreació feta en forma de bossa.D'altra banda, les ceramistes Montserrat Ayala i Maria Mercedes Rius, la perfumista Esperança Cases, el marqueter Alireza Doustani, l'encastador Joaquin Bagan, el picapedrer Gerard Gavaldà, el marroquiner Jordi Palà i la tapissera Esther Chacón han estat distingits amb el diploma de Mestre Artesà professional.Finalment, la marroquinera Teresa Lladó, la cerera Teresa Pallarès, les lacadores Olga Aloy i Montserrat Quintana, el rellotger Xavier Tomàs, la joiera Maria Isabel Chiva, la puntaire Maria Gualde i la ceramista Mercè Nadal han estat distingits amb el diploma de Mestre Artesà divulgatiu.