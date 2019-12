Txarango anuncia el seu adeu amb un últim disc el 2020

Avui compartim tres notícies molt importants per nosaltres! ★ NOU DISC A LA PRIMAVERA ★ Després de més d’un any fora dels escenaris, acabem d’entrar a l’estudi per començar a gravar el que serà el 4rt disc de Txarango. El nou treball arribarà a la primavera i donarà pas a una gira molt especial! ★ EL GRAN CIRC, UNA GIRA ÚNICA ★ Acabem de posar a la venda les entrades de tota la gira que farem! Celebrarem 10 anys als escenaris recorrent el territori sota la carpa del nostre propi circ. Un somni fet realitat que ens acompanya des que va néixer Txarango. Aquesta gira autogestionada, plena de sorpreses i companyes de viatge, ens està permetent construir un espai itinerant propi i transformador, basat en l’economia social i solidària. ★ EL FINAL DEL VIATGE ★ L’aventura que tenim per endavant, amb el nou disc i la nova gira, serà l’última etapa de Txarango. Sentim que després de més de 10 anys recorrent el món i posant tota l’energia de les nostres vides en aquest projecte, arriba el moment de tancar el viatge. Per nosaltres, acomiadar Txarango és una decisió important i ho volem fer de la millor manera que sabem, cantant i ballant per celebrar la vida compartida al costat de totes les persones que han fet possible aquest somni. Txarango ha estat el nostre projecte vital. Un camí intens, ple de reptes i aprenentatges. Ple de tot el que són plens els viatges. Avui, ple de gratitud. Ara que encara tenim per endavant tota una etapa sencera, hem sentit que era el millor moment per anunciar i compartir aquest final. Perquè els finals també s’han de celebrar! Perquè volem viure’l a prop vostre, amb tota la intensitat que mereix. Perquè l’agraïment que sentim és tant gran que ens quedarà més petita la gira que la paraula GRÀCIES. Comptem amb totes i tots vosaltres. Que ningú es quedi sense entrada! www.txarango.coop

