Borrell s'estrena com a diplomàtic de la UE comparant Puigdemont amb ETA i criticant Bèlgica

L'alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors, Josep Borrell, ha criticat aquest dilluns la decisió de la justícia belga pel que fa al cas de l'extradició de l'expresident Carles Puigdemont. "A Bèlgica, les autoritats de Flandes encara no han fet cas d'una ordre europea contra una coneguda etarra a la que es reclama per delictes de sang i que segueix estant tranquil·lament a Bèlgica perquè no han cregut oportú que sigui jutjada a Espanya." Una valoració que arribat després que hagués assegurat que no faria ús de la seva nova posició per interferir en qüestions internes de l'estat espanyol.Si això passa fa anys, no ens ha d'estranyar que passin altres coses", ha dit Borrell preguntat per la situació de Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig després de la decisió de la justícia belga d'ajornar fins al 3 de febrer el seu cas a l'espera que els tribunals de la Unió Europea resolguin sobre la immunitat dels eurodiputats independentistes electes sense escó.En una roda de premsa amb el ministre d'Exteriors de Singapur, Vivian Balakrishnan, després de la reunió Europa-Àsia que s'ha celebrat a Madrid, Borrell ha dit que "clar" que el sistema d'euroordres "es pot millorar" per crear més "confiança" entre els sistemes judicials dels diferents estats. "Naturalment que s'ha de millorar. Ha d'haver més cooperació entre les instàncies judicials", ha subratllat.En la seva defensa de la revisió de les euroordres, Borrell ha dit que formen part d'un "espai jurídic europeu que s'està construint" i que no es farà "en una nit". "Ha d'haver el convenciment que la persona rebrà el mateix tracte en l'altre país", ha defensat.

