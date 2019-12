Artistes i espectadors signen un manifest per protegir els espais escènics de Barcelona

Artistes i espectadors donen suport a un manifest per la protecció del patrimoni cultural i per protegir els espais escènics de Barcelona després que el Club Capitol anunciés que tancarà les seves portes després de finalitzar la temporada actual i aquest dilluns ho ha anunciat la sala La Vilella teatre. El manifest reclama a l'Ajuntament de Barcelona, a tots els grups municipals, a la Diputació de Barcelona i al Departament de Cultura de la Generalitat, assumir el compromís de protegir els espais escènics i la seva activitat. Aquesta tarda havien signat el manifest 306 professionals i 196 espectadors. Han signat el document Ferran Utzet, Pau Roca, Marta Buchaca, Pau Carrió, Toni Casares, Imma Colomer, Sergi Belbel, Gerard Sesé, Lluís Marco, Queco Novell, Marc Artigau, Elisenda Roca, Dagoll Dagom, Francesc Orella, Victòria Peña Carulla, entre molts altres.El manifest indica que amb la fundació del Teatre de la Santa Creu (l'actual Principal) l'any 1597, a la ciutat de Barcelona s'hi han comptat 181 sales de teatre professional, mentre que actualment hi han 56 recintes que desenvolupen una activitat escènica estable i professional. Han apuntat que espais com el Teatre Principal, el Teatre Apolo, la Sala Muntaner, el teatre del Taller Masriera del carrer Bailèn, el BTM – Barcelona Teatre Musical o l’antiga Sala Beckett de Gràcia "han passat a formar part de la història de la ciutat i a dia d’avui estan inactius".En aquest context, ressalta que amb la desaparició de La Vilella, anunciada aquest dilluns, "es perd una de les sales alternatives més novelles, seu de propostes de creació arriscades, i amb les portes sempre obertes al teatre d’objectes" i amb la pèrdua del Capitol, "s'esfumen dues sales de referència, llar de l’stand up comedy barceloní, que han estat bressol d’artistes" com La Cubana, Pepe Rubianes o El Terrat, i d’altres companyies i productores joves.Consideren que l'impacte que "la desertització cultural provoqui sobre la ciutat de Barcelona costarà temps mesurar-lo. Per a totes aquestes professionals del teatre, l’impacte és immediat: es queden orfes d’espais on tirar endavant la seva feina". Han indicat que "una ciutat rica és una ciutat que cuida la seva cultura, i el seu patrimoni". Han afirmat que a altres ciutats europees els edificis on hi ha teatres "estan protegits i això és que hauria de passar a Barcelona i a la resta de ciutats catalanes. Barcelona està perdent sales a un ritme vertiginosament preocupant, i cal posar-hi remei com abans, millor".

