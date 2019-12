Metrovalencia i TRAM preveuen congelar tarifes el 2020

El consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) presidit pel conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha aprovat aquest dilluns traslladar a l'Autoritat del Transport Metropolita de València (ATM) la congelació de les tarifes de Metrovalència el 2020. A més, també s'ha proposat mantenir les del TRAM d'Alacant, així com incorporar noves mesures per afavorir l'ús de la xarxa de metro i tramvia de València.L'actualització de les normes tarifaries de Metrovalencia afecta a diferents títols propis. L'objectiu principal és afavorir l'ús del bitllet senzill, i és per això que s'ha proposat eliminar l'obligació de validar-lo durant un determinat plaç de temps, posterior a la compra, fet que impedeix que pugui caducar sense haver-lo emprat. Actualment, són d'ús immediat.També s'ha presentat la proposta d'aplicar a qualsevol títol la reducció per a una família monoparental (20% les de caràcter general o 50% les del caràcter especial), que actualment sols s'aplica en el títol TuIN.Per als usuaris de la targeta TuiN personalitzada, s'ha acordat l'obtenció de la gratuïtat per a viatjar per tota la xarxa, a partir del tercer nivell de consum. Així doncs, es redueix el límit de 72,80 euros a 63,00 euros, aproximadament un 13,50% menys.

