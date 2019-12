La justícia belga convoca el 20 de febrer una nova vista contra Llarena

La justícia belga ha convocat el 20 de febrer una nova vista per la demanda civil de l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers a Bèlgica contra el jutge instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, segons fonts de l'acusació.Fa més d'un any van denunciar el magistrat del Suprem als tribunals belgues en considerar que va violar la seva "llibertat d'expressió, els procediments judicials i la presumpció d'innocència" en la instrucció del cas de l'1-O i que els va afectar durant la seva estada a Bèlgica. El litigi estava en fase d'al·legacions escrites des del març, però que acabava ara a finals d'any.De fet, al març la defensa de Carles Puigdemont va ampliar a l'estat espanyol la demanda contra Pablo Llarena i va estendre l'objecte del cas a les actuacions de Llarena com a jutge, després que Espanya decidís personar-se en el cas per defensar el magistrat.La demanda també incloïa una petició de pregunta a prejudicial al Tribunal de Justícia de la UE sobre la competència dels tribunals belgues per jutjar un magistrat d'un altre estat membre en el marc de l'espai comú de justícia europeu establert als tractats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor