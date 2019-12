Rufián i Lastra es tornaran a trobar aquest dimarts per la investidura de Sánchez

Els dos partits entenen que la de demà no és una reunió cabdal, sinó més aviat protocolària perquè ja tenen una negociació paral·lela

Socialistes i republicans segueixen negociant la investidura de Pedro Sánchez. De fet, la majoria de vegades ho fan amb discreció més enllà de les trobades publicitades entre els equips negociadors i malgrat les topades verbals dels darrers dies. Però la ronda de contactes que ha iniciat el PSOE amb tots els grups parlamentaris motiva que, de nou, el focus mediàtic se centri en la reunió que mantindran aquest dimarts la portaveu Adriana Lastra i el líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián.Els dos partits entenen que la de demà no és una reunió cabdal, sinó més aviat protocolària perquè ja tenen una negociació paral·lela. De fet, no es preveuen contactes informatius ni comunicats. Però el nou encontre es produeix en una setmana cabdal en què el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha d'emetre el se veredicte sobre la immunitat d'Oriol Junqueras.Les converses són on eren. Encallades, segons admeten les parts en interlocució, en el format de la mesa de negociació. En concret, sobre la manera de "legitimar" l'instrument que ha de servir per encarrilar la via política per afrontar el conflicte. Així ho explicava la secretària general adjunta d'ERC i membre de l'equip negociador, Marta Vilalta, en una entrevista a NacióDigital el dijous de la setmana passada. Aquest dilluns, a més, ha explicat que s'han anat intercanviant documents per avançar en l'exploració d'una possible entesa.En tot cas, Rufián i Lastra es trobaran en una setmana clau que pot marcar el desenllaç de la negociació. Els republicans ja van advertir que no hi hauria acord possible per a la investidura fins que no coneguessin la decisió del tribunal europeu. Els republicans consideren que si la resolució reconeix que es va produir una vulneració de drets del seu líder, s'ha de produir, almenys, un pronunciament del PSOE. "Tindrem més força negociadora", afirmen. Els republicans també volen afrontar el congrés del dissabte, on aprovaran la seva estratègia, sense que aquest es converteixi en un plebiscit d'un eventual acord amb el PSOE.Sánchez, però, manté encara dins de les seves aspiracions convocar un ple d'investidura abans que acabi l'any. Després de la trobada a Barcelona del dimarts de la setmana passada, les dues parts en interlocució es van emplaçar a seguir parlant al marge dels mitjans de comunicació. En les últimes hores, els negociadors José Luis Ábalos i Marta Vilalta han protagonitzat un intercanvi verbal. Des del congrés del PSC, el ministre en funcions va urgir ERC aquest diumenge a tenir "valentia" i aprofitar una oportunitat pel diàleg que potser no es tornarà a repetir. I Vilalta ha replicat aquest dilluns que el diàleg no és un intercanvi per a una investidura sinó que s'impulsa, en tot cas, per "convicció". El "xantatge", ha dit, no funcionarà.

