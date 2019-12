La policia cita a declarar nou persones pel tall de l'AP-7 a Salt convocat pel Tsunami

El tall a l'AP-7 a Salt, aquest matí Foto: Adrià Costa

El tall de l'AP-7 a Salt, que va reunir centenars de manifestants, va començar el dimarts 12 de novembre al vespre. Just hores després que s'acabés el bloqueig a la frontera, també convocat pel Tsunami Democràtic arran de la sentència de l'1-O. A Salt, el tall de l'autopista va durar unes setze hores, fins l'endemà al matí. Els manifestants van fer barricades amb arbres i pedres, van escampar vidres trencats per la calçada i també van entaforar-hi ferros.Els Mossos d'Esquadra els van desallotjar pels voltants de les deu del matí. I la tensió, aleshores, es va traslladar pels carrers de Salt. Aquí, un grup d'encaputxats van fer una barricada al carrer Major (amb jardineres i contenidors) i van llançar objectes contra els Mossos i la policia, que van respondre disparant bales de foam.La setmana passada, els Mossos van detenir almenys quatre persones a Pineda i a Arenys de Mar (Maresme) relacionades amb els aldarulls.Ara, segons informa Alerta Solidària, a aquests arrestos s'hi sumen com a mínim nou citacions a comissaria per part de la Policia Nacional. També en el marc de la investigació pel tall de l'AP-7 a Salt. "Una vegada més, el Govern i Miquel Buch col·laboren amb la policia contra les manifestacions independentistes", critica el col·lectiu d'advocats.Dijous al matí, dia en què hi ha previstes les citacions, ja s'ha convocat una concentració de suport als investigats. Serà a partir de dos quarts de deu davant la comissaria del CNP a Girona (al barri de Pedret). La Coordinadora Antirepressiva Gironina i el col·lectiu d'advocats han difós la convocatòria per xarxes socials.