«Els Simpson», trenta anys viatjant per Springfield amb la millor comèdia d'animació de la televisió

El desembre de 1989 va ser l'últim més d'una de les dècades més convulses, de canvis geogràfics i amb més esdeveniments del segle XX. Panamà era envaït per les tropes dels Estats Units per derrocar el dictador Noriega. Pablo Escobar seguia expandint el seu regnat del terror a Colombia a base de droga i actes terroristes. La revolució a Rumania aconsegueix derrocar el dictador Ceausescu, qui duia al poder 32 anys. La televisió i els mitjans de masses es consoliden a partir de conglomerats mediàtics, amb un sistema de lobbies consolidat pels últims mesos de les presidències de Margaret Thatcher (Regne Unit) i Ronald Reagan (Estats Units).Sota aquest escenari, el 18 de desembre arribava a la televisió dels EUA una de les sèries que revolucionarien el mercat, la societat i canviarien la vida de milions de persones arreu del planeta durant trenta anys. La creació magistral de Matt Groening suposaria un nou paradigma en l'animació televisiva, en la comèdia animada i la instauració d'un fenomen mundial. Diverses notes musicals, en la introducció de la sèrie, passarien a ser un himne de la televisió per a milions de persones a tot el món.Els Simpson han sumat 31 temporades, 672 episodis, 48 curtmetratges per a televisió, més de 200 premis incloent 33 Emmy i centenars de personatges que han quedat gravats en bona part de la població del món. Avui celebren el 30è aniversari de la seva primera emissió a la cadena Fox. La sèrie és reconeguda a l'estat espanyol per Antena 3, però els primers capítols es van poder veure a TVE el 1991, després a La2 de 1991 a 1994 i finalment a Antena 3, del 94 fins al 2018. A partir de l'any passat va derivar a Neox fins a l'actualitat.El responsable de les animacions, del to descarat i àcid, dels personatges i de les absurdes trames (a vegades estirades fins a l'infinit) és Matt Groening. El 1987 van començar a aparèixer Homer, Marge, Bart, Lisa i Maggie en altres programes petits i curtmetratges, esdevenint peces secundaris. A partir de 1989 i de la mà de James L. Brooks (un dels productors executius fins a hores d'ara), van saltar a la Fox Company amb un programa propi. Tot el que va venir a continuació va escenificar la llegenda actual.Springfield, la ciutat on viuen tots els personatges principals de la sèrie i la família Simpson mateixa, ha estat animada per diversos estudis al llarg de tres dècades. Groening va assegurar que la ciutat té molt a veure amb Portland, la ciutat on ell va créixer. La casa de la família més famosa de l'animació televisiva ha estat recreada a Henderson, a l'estat de Nevada, a escala real.Groening ha creat un repartiment de personatges tan únics i pintorescs que ja formen part de l'imaginari col·lectiu mundial. Milions de persones al món citen diàlegs, situacions i bromes de la sèrie en les seves conversacions habituals. Entre amics, en l'àmbit professional o fins i tot en altres produccions de comèdia o televisives. Els Simpson són patrimoni de la humanitat i la generació que ha crescut, tant en la infància com en l'adolescència, amb els humans de color groc, s'han vist impregnats per a tota la vida.Qui no ha rigut com el Nelson? Quantes vegades s'han visualitzat situacions amb veïns que recordaven a Ned Flanders? O bars tronats que s'assemblaven al de Moe? Quants paral·lelismes s'han fet amb gags del Homer, moments del Bart, reflexions de la Maggie o la saviesa d'una nena com la Lisa? El llistat de tots ells és gairebé infinit . Bona part de la màgia dels personatges impregnades aquí ha estat gràcies al doblatge en castellà, considerat el millor d'Europa a l'hora de reflectir les ànimes de les animacions. Alguns dels actors i actrius de doblatge han estat les tres dècades posant-hi la veu.L'univers que escenifica Springfield i el món d'Els Simpson és únic al món. Des de la seva capçalera, versionada centenars de vegades, fins als moments musicals, passant per les històries de Halloween fins a l'animació més moderna i en HD. La seva influència s'ha vist impregnada en desenes de comèdies d'animació, com Futurama (del mateix Groening), Padre de Familia, South Park o altres de no animades com The Office. El seu llegat, el seu caràcter àcid i el seu humor negre ha generat controversia en diversos països i censura en altres. Però la seva popularitat multiplica de manera exponencial els seus punts negatius.Els Simpson són un dels llegats de la modernitat humana. Una de les millors creacions televisives de finals de segle i un canvi de paradigma en la mentalitat de moltíssimes persones. No hi haurà res igual que l'univers de persones de color groc. És impossible. I ara es podran gaudir a la plataforma de Disney Plus. No hi ha millor pla per a celebrar els 30 anys de la sèrie.

