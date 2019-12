Totes les excepcions a la Zona de Baixes Emissions

L'1 de gener entrarà en funcionament la Zona de Baixes Emissions (ZBE) en l'espai comprès entre la Ronda de Dalt i la Ronda Litoral, i que engloba Barcelona -a excepció de la Zona Franca Industrial i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes-, L’Hospitalet de Llobregat i la totalitat o part d'Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Sant Adrià de Besòs.Amb l'entrada del 2020, els vehicles més antics i més contaminants que no comptin amb el distintiu de sostenibilitat ambiental de la Direcció General de Trànsit no podran circular per la ZBE els dies laborables entre les set del matí a les vuit del vespre. La normativa, però, preveu algunes excepcions.La Zona de Baixes Emissions podria preveure més limitacions de trànsit si la Generalitat declara un episodi de contaminació. Això només passaria en el cas de contaminació elevada per diòxid de nitrogen, que fins ara el Govern no ha decretat mai.L'Ajuntament també podrà decidir si atorga un permís extraordinari per circular per la ZBE a través d'un d'una resolució de l'alcaldia.No estaran afectats per la ZBE els vehicles dedicats al transport de Persones amb Mobilitat Reduïda, els d'emergències, ni els dedicats al transport de persones amb malalties que els condicionen l’ús del transport públic. Per optar a l’exempció cal estar donat d’alta amb validesa al registre metropolità de vehicles estrangers i d’altres vehicles autoritzats.En cas d'entrar a la ZBE amb un vehicle contaminant per una urgència mèdica, el vehicle serà multat però el conductor podrà recórrer la multa presentant un justificant mèdic.Els conductors que no disposin del distintiu ambiental de la DGT també podran demanar fins a deu autoritzacions esporàdiques per entrar a la ZBE amb el seu vehicle. Cada permís costarà dos euros.A més, alguns vehicles de serveis podran accedir a la ZBE si ho necessiten. Són els cotxes d'autoescola, els blindats, les unitats mòbils de ràdios i televisions, els vehicles professionals de tallers de reparacions, les biblioteques mòbils, els vehicles de venda ambulant, les grues d'arrossegament i elevació, les formigoneres i els vehicles de fires.També podran accedir a autoritzacions vehicles que hagin de prestar activitats considerades singulars o treballar per a esdeveniment extraordinaris a la via pública i aquells que transportin persones diagnosticades de malalties que requereixin realitzar tractaments mèdics de forma periòdica.Finalment la normativa aprovada de la ZBE permetrà que camions, furgonetes i autobusos de grans dimensions tinguin un any més per adaptar-se a la regulació i no seran multats fins a l'1 de gener del 2021.També s'ha aprovat que les famílies amb ingressos inferiors als 8.000 euros anuals puguin anar en cotxe per la ZBE tot i no tenir distintiu ambiental de la DGT.Els vehicles estrangers estan sotmesos a les mateixes restriccions que els matriculats a l'estat espanyol.Per tant, en cas de voler circular si no es disposa del distintiu de la DGT, els seus conductors hauran de sol·licitar ser inscrits al registre de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

