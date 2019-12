Quan el Barça sí que va permetre una reivindicació política a la gespa del Camp Nou

23 de març del 2003. El Racing de Santander visita el Camp Nou per enfrontar-se a un Barça que intenta aixecar cap. Fa poques setmanes que el serbi Radomir Antic ha agafat el relleu de Louis Van Gaal a la banqueta per intentar redreçar la situació. Els blaugrana són novens, a més de 20 punts del Reial Madrid, que és líder. Sona l'himne per megafonia i salten els jugadors al terreny de joc. Del túnel de vestidors no només hi surten els onze titulars del Barça. Estan acompanyats per la resta de la plantilla, equip tècnic i auxiliars. Entre tots porten una pancarta on s'hi pot llegir "Per la pau" dues vegades, amb l'escut del club al mig. A banda, sobre la samarreta blaugrana en llueixen una altra de blanca on s'hi pot llegir el mateix lema.Aquell dia, el Barça va passar per sobre del Racing amb un Riquelme estel·lar, segons destacaven totes les cròniques esportives de l'endemà. Aquell dia, el Barça es va posicionar a favor de la pau i contra la guerra d'Iraq, que ja tocava la seva fi . Aquell dia, el Barça sí que va permetre una reivindicació política a la gespa del Camp Nou. En les últimes setmanes, en canvi, les negociacions amb el Tsunami Democràtic, que va demanar fer visible a l'estadi la situació d'excepcionalitat que viu Catalunya, han acabat fracassant El Barça ha permès en repetides ocasions que s'expressin missatges polítics al camp, però des de la graderia. També va organitzar un gest institucional pel Tricentenari, quan es va desplegar una gran pancarta amb els colors del club i els de la senyera abans del partit contra l'Athletic de Bilbao el setembre del 2014. El 23 de març del 2003, però, va enviar un missatge polític clar i contundent, i va fer-ho sobre la gespa. Cinc setmanes abans, gairebé un milió i mig de persones van sortir al carrer a Barcelona per mostrar un rebuig massiu a la guerra

