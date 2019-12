VÍDEO La UEFA fa un recull de millors imatges... i hi posa un gol en pròpia porteria de l'Espanyol

En el sorteo de la Europa League han puesto un vídeo con highlights de los equipos clasificados. Del Espanyol han escogido un gol en propia de Javi López. #RCDE pic.twitter.com/sDTSNLju6u — Jordi Brescó (@jordi_bresco) December 16, 2019

La UEFA ha celebrat el sorteig de setzens de final de l'Europa League, on s'ha classificat el RCD Espanyol. Els blanc-i-blaus s'enfrontaran al Wolverhampton anglès, aconseguint no enfrontar-se en la primera eliminatòria algun dels grans clubs europeus que han acabat a l'Europa League, com l'Ajax, el Manchester United, l'Arsenal, l'Oporto o l'Inter de Milà.En els preparatius del sorteig, la UEFA ha preparat diversos vídeos amb les jugades més destacades de cada un dels equips. Així, cada cop que sortia un d'ells al bombo de l'Europa League, es veien diversos gols o moments importants del club en qüestió. Amb l'Espanyol però, només han posat una jugada... i era un gol en pròpia.A les xarxes ho han identificat ràpidament, on han vist com l'únic moment que destacava la UEFA era el gol en pròpia de Javi López. Tot i això, després d'aquest segons, es veuen els jugadors pericos celebrant una diana, com si fos l'anterior. Diversos usuaris han apuntat que la UEFA hauria confós l'autogol de López amb un gol a favor. L'Espanyol apunta alt a Europa però segueix enfonsat a la classificació de La Lliga, concretament en posicions de descens.

