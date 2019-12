VÍDEO Un propietari desallotja amb un extintor la seu ocupada d'un grup d'habitatge a Barcelona

El Sindicat d'Habitatge de l'Eixample Dret de Barcelona s'ha vist forçat a abandonar l'immoble del carrer Ausiàs Marc de Barcelona, al Fort Pienc, que havia ocupat tot just aquest diumenge per convertir-lo en la seva seu. Aquest dilluns al matí una persona que s'ha identificat com a representant de la propietat s'ha presentat al local i aprofitant que una de les persones que era dins sortia, ha entrat i ha ruixat els joves presents amb un extintor.Aquests han hagut de sortir de l'immoble perquè l'aire de dins era irrespirable i segons expliquen fonts del sindicat a, l'home hauria apuntat algun dels joves directament a la cara.El local, a la cantonada amb Roger de Flor, va ser durant quatre anys la seu de l'Ateneu Popular el Rec. L'entitat va ocupar l'espai el 2014, quan aquest era propietat de Bankia. Ara el local ha passat a mans de la cadena de fleques Vivari que avui ha aconseguit desallotjar-lo de nou sense comptar amb cap ordre judicial.Un cop els joves han hagut de sortir dels baixos, la Guàrdia Urbana ha establert un cordó per evitar que tornessin a entrar i, més tard, ha arribat la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra.Els agents han detingut un dels manifestants, membre del Sindicat d'Habitatge del Raval, quan els joves s'han apropat de nou a la porta del local.Els sindicats d'habitatge de Barcelona han convocat una concentració a les portes de la comissaria dels Mossos a Les Corts per rebutjar la detenció.

