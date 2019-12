VÍDEO Tom Cruise torna a pilotar un avió de combat 34 anys després: s'estrena «Top Gun: Maverick»

La indústria del cinema ha recuperat aquest any la saga d'Els Caçafantasmes. Anteriorment ho havia fet amb Terminator, Blade Runner i fins i tot Karate Kid. La dècada dels anys 80 ha estat una de les més estimades pels fanàtics del cinema i una generació molt marcada per diversos títols de fantasia i ciència ficció. Ara, però, la productora de Jerry Bruckheimer recuperarà 34 anys després un dels films més icònics (i a la vegada criticats) de la dècada: Top Gun.Tom Cruise tornarà a interpretar el paper del pilot Pete "Maverick" Mitchel, trenta anys després dels fets produïts a la primera pel·lícula. A ritme de Danger Zone i Take My Breath Away, Cruise i altres actors com Val Kilmer, Kelly McGillis o una jove Meg Ryan. El film, de gran contingut patriòtic i testosterònic, presentava un grup d'entrenament d'èlit de pilots d'aviació de la Marina nord-americana, els Top Gun.La nova entrega arribarà l'estiu de 2020, amb el retorn d'actors com Cruise i Kilmer i la incorporació d'altres de renom com Miles Teller, Jon Hamm, Ed Harris o Jennifer Connelly. Teller interpretarà el fill del personatge de Goose, un dels més destacats de la trama original.

