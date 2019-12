La Guàrdia Civil sabia que intervindria a un institut de Sant Joan de Vilatorrada dos dies abans de l'1-O

El sergent de la Guàrdia Civil que va rebre l'impacte d'una cadira quan es disposava a entrar a l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada (el Bages) l'1-O ha declarat aquest dilluns al jutjat 2 de Manresa en condició de testimoni. El responsable de les càrregues que hi va haver a l'exterior de l'institut ha explicat al tribunal que van saber que el cos actuaria en aquest col·legi dos dies abans.L'advocat de la defensa, David Casellas, ha explicat a l'ACN que es tracta d'una revelació "important" ja que fins ara "sempre s'havia dit que s'havia reagrupat els agents el mateix dia i des d'allà se'ls havia dit on havien d'anar". El sergent també ha explicat que en l'operatiu destacava la presència d'un capità a qui la defensa demanarà que se citi a declarar en condició d'investigat.Durant la seva declaració, el sergent de la Guàrdia Civil ha explicat que la decisió de carregar amb les porres davant la gent concentrada a l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada la va prendre ell de manera "reactiva". Segons ha assenyalat, les persones concentrades els "agredien".L'advocat de la defensa, David Casellas, ha explicat que malgrat el sergent hagi fet aquesta manifestació, durant el judici s'han visionat vídeos d'aquell moment i en cap s'hi veia imatges d'algú increpant o agredint la policia. A més, quan se li ha preguntat que si se'ls estava agredint per què no es va detenir ningú, ell ha contestat que van decidir no fer-ho.El sergent també ha explicat que durant les reunions preparatòries prèvies, concretament el 27 de setembre, se'ls va llegir "tota" la interlocutòria, i no només la part dispositiva com s'havia dit en altres ocasions. Això vol dir que els agents sabien que el jutge els demanava que durant la seva participació durant l'1-O no s'havia d'alterar la convivència ciutadana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor