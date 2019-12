«Star Wars» s'acomiada de la saga amb el seu film més ambiciós

Pòster de la primera pel·lícula de la nova trilogia, iniciada el 2015 Foto: Disney

Des de fa molt de temps, en una galàxia lluny enllà, existeix un univers icònic que ha enlluernat milions de persones a través de les seves aventures, històries i personatges. Una màgia insòlita que travessa generacions i generacions de fans des de l'any 1977, gràcies a una força que uneix tota la saga amb més èxit de la història de la ciència-ficció cinematogràfica. Star Wars estrena avui el seu episodi final de la tercera trilogia de pel·lícules, plasmant les millors armes tècniques d'una obra de ciència-ficció que promet ser una de les més espectaculars però una de les més discutides i polèmiques.La guerra de les galàxies s'acomiada de les sales de cinema, però ni de bon tros atura aquest univers fictici immens. Les expectatives sobre una nova saga de pel·lícules creixen cada dia que passa, els spin-off es multipliquen cada any i el nou projecte de Disney (la propietària des del 2012 de la franquícia Star Wars) es manté ferm gràcies al conglomerat monopolístic de sagues que té l'empresa: Disney, Pixar, Marvel i Star Wars.Novena pel·lícula de la saga "oficial" i última entrega d'aquesta darrera trilogia, L'ascens de Skywalker és la culminació de la denominada "trilogia Disney". La multinacional de l'entreteniment va treure-li la pols a l'univers de Star Wars, que gaudia de noves expansions en format spin-off o sèries d'animació, i va tornar-lo a les sales de cinema. Recuperant antics actors (des d'un Harrison Ford vell a una Carrie Fisher que va morir després del rodatge de la penúltima, passant per un Mark Hamill molt protagonista) i intentant reviure, sense gaire èxit entre els grans fans, una de les sagues més importants del cinema de ciència-ficció.Aquesta última pel·lícula pretén tancar un cercle gegant, que engloba la trama de la primera trilogia (les parts IV, V i V) amb els darrers tres films. Un any després dels esdeveniments de L'últim Jedi , l'atenció se centrarà en dos fronts: la Resistència intentant destruir La Primera Ordre per restaurar la República i la lluita final entre els Jedi i els Sith, amb una aparició sorpresa de les forces obscures. El director d'aquesta última entrega és J.J Abrams, qui va ser l'encarregat de ressuscitar-la el 2015, afirmant que és un dels films més ambiciosos (sinó el que més) de totes les nou pel·lícules. Abrams ha rebut crítiques molt polaritzades, tant de fanàtics que consideren que ha perjudicat greument l'univers cinematogràfic de Star Wars com els que defensen la modernització de la saga i la seva modernització. La lluita final està servida.El 30 d'octubre de 2012, Walt Disney Company va adquirir Lucasfilm a cop de talonari, l'empresa de George Lucas que havia creat, produït, guionitzat i ideat tot l'univers de Star Wars des de la dècada dels anys 70 fins al 2005, amb la sortida de La venjança dels Sith (i després totes les sèries i films annexos posteriors). Aquest moviment empresarial va portar a Disney a la capçalera del cinema blockbuster. En el seu moment havia adquirit Pixar, guanyant el monopoli de l'animació i ara tenia en el seu poder Marvel i Star Wars. Dos nous universos immensos per explorar i explotar.Blanc de moltes crítiques, la nova trilogia s'ha vist atacada per la seva immensa semblança amb la trilogia dels anys 70. El guió, la trama, la intenció, la manca de profunditat i sobretot, la crítica contra Disney que va afirmar que desestimava tot el que s'havia fet anteriorment amb l'univers de Star Wars, deixaven enrere pel·lícules originals, preqüeles, centenars de còmics, sèries animades i tot un univers que se'l considera "cànon" de la trilogia original. Un teixit connectat quedava absolutament desestimat dels nous tres films, que es basarien de manera lliure en tot aquest material i partirien de la saga original.Tot i les crítiques negatives a l'última trilogia, és innegable que la marcasegueix amb una salut de ferro. El film que va ressuscitar la saga és la quarta pel·lícula amb major recaptació de la història i la penúltima, anterior a aquesta nova estrena, la número 13 de tots els temps. Aquest univers, sempre en expansió, absolutament transmèdia, a partir d'avui tanca un nou cercle que engloba generacions de fanàtics de més de quatre dècades al voltant de La Força. Disney ha infantilitzat una saga complexa, plena de detalls mil·limètrics i subtrames encara més complicades.El fenomen i el llegat no acabaran amb. La companyia aprofitarà la seva nova plataforma, Disney Plus, per expandir l'univers amb sèries, pel·lícules annexes i altres productes. En definitiva, l'essència dede Georgeha anat caient al costat fosc de la multinacional, passant d'un cinema d'autor i ciència-ficció a un producte de masses espectacular però buit de contingut. La nova pel·lícula, però, tindrà a tothom fent cua a les sales de cinema. Amb raó i amb motius.

