​Joan Font, propietari de Bon Preu: «Catalunya no ha de ser un país 'low-cost'»

Aprofitant l'obertura d'un nou supermercat de Bon Preu a l'antic cine Urgell de Barcelona, Mònica Terribas ( El matí de Catalunya Ràdio ) ha parlat amb Joan Font, propietari del grup Bon Preu, que dona feina a 8.000 persones i factura més de 1.300 milions d'euros anuals. Un fet força inusual en l’osonenc, poc amant de les entrevistes als mitjans de comunicació.A la conversa, Font ha argumentat que "Catalunya no ha de ser un país low-cost, com alguns economistes brillants diuen". El seu model és sensiblement diferent: “Aquest país ha de tenir uns sous i uns salaris decents per poder tenir una vida digna. Per tant, fonamentar el teu negoci en l’explotació de persones, ja siguin immigrants o no, no és el que ens convé”. I això no ho farà Bon Preu, ha assegurat.Font ha anat més enllà, i ha explicat que cada grup de distribució a Europa té les seves fortaleses i la seva manera de ser. Pel que fa al grup Bon Preu, el seu gran valor és que el consumidor pot “escollir” els productes, en una aposta per les marques i per la proximitat.Font també ha parlat de com comprem els catalans i cap on van els hàbits de la venda d'alimentació. "Preparar la comanda i deixar-la preparada perquè el client passi a recollir-la té molt sentit", ha dit.L’empresari va començar venent bacallà de petit. Ara, el seu grup té centenars de supermercats i benzineres. Un fet, aquest últim, que també el preocupa: "Estem molt atents als ciutadans i a les demandes dels ciutadans més enllà del vehicle elèctric". I és que, segons Font, han de “repensar” quins son els carburants que posen a disposició dels clients.

