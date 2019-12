Cultiva marihuana en unes piscines de lona dins d'un pis i l'atrapen per una fuita d'aigua

Els Mossos han detingut un veí de Figueres de 43 anys que cultivava marihuana dins un pis. Allò curiós del cas, però, és que l'home tenia les plantes dins de dues piscines de lona i que precisament, una fuita d'aigua –que s'escolava cap al pàrquing- va permetre atrapar-lo. Quan Mossos, Bombers i Guàrdia Urbana van anar fins a l'edifici, a més de la filtració, van veure com el propietari tenia la llum punxada. I quan la policia el va interrogar, com que l'home no donava respostes coherents, els agents van acabar detenint-lo.L'endemà, quan van entrar al pis després d'obtenir una ordre judicial, els Mossos van trobar-hi 79 plantes de marihuana i tots els aparells per afavorir el creixement de la droga (22 portalàmpades i transformadors, i 35 bombetes de 600 watts). El detingut, a qui s'investiga per un delicte contra la salut pública i un altre per defraudació de fluid elèctric, ha quedat en llibertat provisional.La detenció va tenir lloc dimarts de la setmana passada. Cap a quarts de deu del matí, els Bombers, els Mossos i la Guàrdia Urbana de Figueres van anar fins a un edifici del carrer d'Olot, després que els alertessin que hi havia una fuita d'aigua.L'aigua sortia d'un dels pisos i, des d'allà, filtrava fins a la zona del pàrquing. Amb l'ajuda dels Bombers i la Guàrdia Urbana, els Mossos van saber que a dins de l'habitatge hi havia una plantació de marihuana. I que qui cultivava les plantes les havia posades dins dues piscines de lona. A més, a la zona del pàrquing, els agents també van trobar-hi una connexió de llum fraudulenta.Els Mossos van interrogar el propietari de l'immoble, un home de 43 anys i veí de Figueres. Com que quan li demanaven qui s'estava al pis l'home incorria en constants contradiccions, la policia el va detenir. Tant per un delicte contra la salut pública com per un altre de defraudació de fluid elèctric.L'endemà, després de rebre autorització judicial, els agents van entrar al pis per desmantellar el cultiu. A dins l'habitatge, hi van trobar 79 plantes de marihuana, 22 portalàmpades, 22 transformadors, 35 bombetes de 600 watts i dues balances de precisió.El detingut, que no tenia antecedents, va passar el 12 de desembre davant del jutjat de guàrdia de Figueres. Després que se li prengués declaració, va quedar en llibertat provisional.

