Les condicions impossibles de PP i Cs deixen Sánchez amb ERC com a única sortida

El president del govern espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dilluns als líders del PP i de Cs, Pablo Casado i Inés Arrimadas –amb qui s'ha reunit per separat- que "facilitin" la investidura amb els seus vots i evitin, com diuen voler, que la formació del govern del PSOE amb Podem depengui de l'abstenció d'ERC.Així ho ha apuntat en roda de premsa la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, que ha recordat que les dues formacions tenen a la seva mà canviar el 'no' per una abstenció i impedir l'escenari d'un acord amb els independentistes. "Els socialistes assumim la responsabilitat de formar govern, però la resta de forces parlamentàries també tenen la responsabilitat d'acceptar el resultat de les urnes i permetre que Espanya tingui el govern que els ciutadans han votat democràticament", ha dit.Lastra ha comparegut després que Casado i Arrimadas hagin descartat –també en roda de premsa per separat- que les seves formacions permetin la investidura d'un govern on hi hagi Podem. No obstant això, les dues formacions han discrepat sobre l'estratègia que han de seguir els partits de l'oposició. Arrimadas ha apostat per la "via 221" , un acord "constitucionalista" entre PSOE, PP i Cs, mentre que Casado ha rebutjat aquesta opció adduint que és només "atrezzo" i que Sánchez ja ha escollit els seus socis.El PSOE els ha desafiat a fer possible un escenari alternatiu a ERC donant suport a la conformació d'un govern amb Podem. "Si Arrimadas i Casado no volen que ERC sigui determinant ho tenen molt fàcil", ha afirmat Lastra abans de demanar una abstenció del PP o un 'sí' dels 10 diputats de Ciutadans.Lastra també ha defensat la via de l'acord amb ERC i l'aposta pel "diàleg" per a la resolució del conflicte a Catalunya. Ha recordat que el PSOE està compromès "amb la seguretat jurídica i la Constitució", i ha destacat que ERC comparteix amb els socialistes l'agenda social. "El PSOE està en això: en formar govern tan aviat com sigui possible per plantar cara als reptes", ha afirmat.Lastra iniciarà aquest dimarts la ronda de contactes amb la resta de formacions parlamentàries, tal com va anunciar el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, després de rebre l'encàrrec de Felip VI de sotmetre's a la investidura. La ronda inclourà tots els partits, també JxCAT amb qui el PSOE ja es va reunir la setmana passada, i la CUP, segons ha apuntat la portaveu del PSOE.

